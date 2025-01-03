今明偏涼周日回溫 吳德榮：下周一乾冷空氣挑戰強烈冷氣團、10度以下

今天受東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中層雲逐漸脫離，西半部多雲轉晴，大台北東側、東半部及中南部山區偶有局部短暫雨的機率。白天北偏涼、南舒適，早晚仍偏冷。北部12至20度、中部14至23度、南部15至24度、東部14至23度。

明天仍受東北季風影響，吳德榮表示，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天氣溫略升、早晚仍偏冷。周日東北季風減弱、氣溫回升。

「下周一起規模較大的冷空氣影響，持續整周」。吳德榮表示，下周一鋒面掠過、乾冷空氣南下，北台灣短暫雨後多雲、再轉晴，天氣愈晚愈冷。

吳德榮表示，下周二各地晴朗無雲，乾冷空氣及夜間輻射冷卻加乘，清晨及夜晚的最低氣溫、以符合大陸冷氣團的機率較高，但部分平地仍將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件。

最新各國模式模擬，下周三至周六冷空氣持續南下，西半部晴朗穩定；東半部水氣略增，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，至於冷空氣的強度，歐洲模式已略調弱為大陸冷氣團的機率最高，美國的模擬亦略略調弱，但仍有挑戰強烈大陸冷氣團的機率；部分平地清晨有10度以下低溫、屈時應注意氣象署的「低溫特報」。

他說，12日冷空氣才逐漸減弱。不過，愈接近期末的模擬，不確定性愈大，各國模式都會繼續調整，應持續密切觀察。