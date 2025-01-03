今偶雨多雲偏涼 下周一起冷氣團有感轉冷10度以下低溫

受東北季風影響，今天各地清晨溫度稍下降，中央氣象署表示，北部、宜蘭及馬祖約12到15度，中南部、花東、金門、澎湖落在14至17度間，加上清晨前仍有南方水氣影響，西半部及宜蘭有短暫雨，其他地區有局部短暫雨，白天起南方水氣減少，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，北部、南部地區及中部山區、澎湖為局部短暫雨轉多雲的天氣，中部平地及金門、馬祖則整天多雲，高溫預估北部、宜蘭、澎湖、金門、馬祖落在16到19度之間，其他地區及澎湖約20、 21度上下。

明天清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天起東北季風減弱，中南部日夜溫差大；水氣少，盛行風偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周日各地早晚天氣仍涼，台灣東方有微弱低壓生成，預估往日本南方海面移動，但其為台灣帶來東北風，各地大多為多雲到晴，北部有局部短暫雨，東半部地區有零星短暫雨。明天晚上至周日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，下周二至下周四大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。溫度方面，下周一各地普遍低溫11至14度，由於環境偏乾，局部近山區或河谷有機會來到10度以下。

下周五至12日持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，後期冷空氣強度及影響時長之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。後期高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。