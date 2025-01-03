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台中2個月16車自撞 行人庇護島應增反光條

聯合報／ 記者陳宛茜周湘芸／台北報導
台中北區短短兩個月內，發生16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故。圖／第二警分局提供
台中北區短短兩個月內，發生16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故。圖／第二警分局提供

交通部為了洗刷「行人地獄」惡名，大力倡導行穿線退縮及增設行人庇護島，消基會表示，台中北區短短兩個月內，發生十六起汽車左轉自撞行人庇護島的事故，顯然行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域，呼籲增設反光條等標識設施。

消基會指出，行人庇護島原本設計是為了讓行人在過馬路時能夠暫時避開車流，避免在路上停留過長時間。然而，這些設施在夜間或光線不佳的情況下，缺乏明顯的標示，導致駕駛者在行駛過程中容易忽視，尤其是左轉車輛常因為視線受阻，未能及時避讓行人或其他障礙物，進而發生碰撞事故。

消基會建議，應加強對行人庇護島的設計與標示，並增設反光條等可視性高的標識設施，提升其在夜間或光線不足時的可見性。

消基會也提到，政府主管機關對於行人正確的交通行為及違規認定等，應做更完整明確的定義及更積極的教育宣導，例如在行人穿越道上走到一半變紅燈，行人是否可以繼續行走？黃網線路口如未設置行穿線是否可以穿越道路？有了明確的定義，行人才有所依循，執法機關也才能據此對違規用路人開罰。

消基會還說，政府應推動行人在人行道、行穿線盡量靠右行走，避免在行人空間交通打結，以減少行人停留在行穿線上時間，從而提升安全性。

對此，交通部路政及道安司表示，過去不少駕駛轉彎習慣搶快切西瓜，會盡量宣導改善用路習慣，車輛應過了中線再轉彎，或畫設導引線等，至於光線、視線的部分會更加強。後續也會追蹤各地方是否有做好路口改善的相關配套。

消基會 行人地獄

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