嘉市助弱勢 帶狀疱疹疫苗免費打

嘉義市的鄰近縣市如嘉義縣與雲林縣，都是台灣人口嚴重老化的城市，而人口結構較為年輕的嘉義市，截至今年十一月的六十五歲以上人口也占百分之十九點○四，預估將於明年正式進入超高齡社會。對此，嘉義市積極推動高齡族群的全人照護，並從預防保健著手，以減輕疾病帶來的醫療及家庭負擔。

嘉義市衛生局長廖育瑋以國人十大死因第三、四名的肺炎為例，不同於疾管署去年才將肺炎鏈球菌疫苗公費對象擴增至六十五歲以上，嘉義市早在十六年前，就率全台之先，額外購置疫苗給六十五歲以上長輩，補足公費疫苗缺口。

今年嘉義市也再端出多項疫苗政策牛肉，包括提供六十五歲以上、設籍一年的低收、中低收入戶民眾，免費接種帶狀疱疹疫苗。鄰近的嘉義縣也於日前宣布將於明年加入帶狀疱疹疫苗補助行列，顯見嘉義市領頭推動的疫苗政策，不僅為自己轄區內的長者謀福，也對其他縣市產生正面影響。

另嘉義市再自行加碼採購一千三百劑流感疫苗，提供不符合公費接種條件之對象接種（設籍嘉義市身心障礙者、嘉義市國中小及五專之學校教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員），使流感疫苗群體保護力更臻完善。

秋冬病毒齊發，嘉義市為鼓勵民眾及學生接種新冠疫苗，特別客製化嘉義市限定「乖乖打疫苗」聯名款乖乖，上頭印有嘉義名產火雞及疫苗接種建議，民眾接種疫苗即可獲得一包；且為歡慶台灣棒球隊榮獲世界冠軍，現在打一劑疫苗加碼贈送一包聯名款乖乖，若民眾是在大賣場等外展接種站接種疫苗，可再獲得一盒蔬果盒。另設籍嘉義市六十五歲以上市民接種新冠JN.1疫苗亦可再獲得百元禮券。

嘉義市從去年起推動「樂齡勇壯城」計畫，藉由「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」、「全嘉都是作家」三個活動，訓練長輩體能，組隊征戰運動會；教導長輩學習樂器，到護理之家等機構巡演；帶領長輩立傳，將豐富的人生經歷化作一本本自傳作品，過程中長輩可以與自己和解、整理物品、與至親聯絡感情。據統計，嘉義市長者的社交參與率，從二○一九年至二○二三年，上升百分之七點七四，可見策略發揮顯著成效。

由於失智患者是走失的高風險族群，嘉義市也建構防走失網，把藍牙放入平安符中，路邊的交通號誌可以感應藍牙，家人就能透過手機Ａｐｐ主動即時掌握失智患者的行蹤動向，降低走失的風險。

嘉義市陸續獲得國健署台灣健康城市暨高齡友善城市獎、國發會政府服務獎等獎項，面對超高齡社會，嘉義市長黃敏惠表示，將繼續朝永續發展，期盼長者化為勇於挑戰潛能、追求壯闊人生的「勇壯」世代。