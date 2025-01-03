新食藥署長難覓 不排除代理

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月十五日屆齡退休，由誰接任引發關注。衛福部長邱泰源昨天表示，只要對食安、藥品都能掌握者，都是適當人才，他也坦承人不好找 ，「你要找到人才，人家還不一定要來，畢竟是很辛苦的工作」，備案是先讓其中一位副署長代理。

歷任食藥署長多出身藥界，包括前任署長吳秀梅、現任莊聲宏，但近年食安事件頻傳，是否徵詢食安專家是外界矚目焦點。藥師公會全聯會理事長黃金舜昨天直言，考量專業分工，應選擇藥界專家，食藥署除了藥物監督、藥證發放，還要處理缺藥等問題，目前輸液缺貨的處理尚不完善，未來若處理不好，「會變成藥界的災難」。

邱泰源說，食藥署長接任者若十五日還找不到，會由兩名副署長之一代理。但目前還是優先從外面尋覓最適當人選。