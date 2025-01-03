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今年健保總額 迄今未公布

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
已經進入2025年，但今年度健保總額成長率與總金額仍未公布。本報資料照片
已經進入2025年，但今年度健保總額成長率與總金額仍未公布。本報資料照片

已經進入二○二五年，但今年度健保總額成長率與總金額仍未公布。今年健保總額確定突破九千兩百億元，根據去年協商，行政院核定總額成長率在百分之三點五二到五點五之間、總金額九一一二億元至九二八六億元。衛福部長邱泰源表示，今年健保總額已在去年十二月卅日核定，但細節尚未最後拍板，希望在一周內宣布。

過去年度健保總額大多在前一年年底公布，今年至今尚未公布，許多醫療院所和病友團體表達關心。 去年九月健保總額協商，僅牙醫門診、中醫門診總額及門診透析服務達共識，但西醫基層及醫院協商破局，代費者代表與醫界代表方案兩案並陳，請衛福部決定。

付費者代表方案設定今年健保額成長率為百分四點六○五，總金額為九二○七點五億元；醫界代表方案成長率百分之五點一七一，總金額九二五七點三億元。衛福部社會保險司長陳真慧指出，十二月卅日已核定送給健保會，將會兼顧醫界、付費者及衛福部意見後定案。

據了解，今年健保總額將以高推估百分五點五為目標。根據衛福部精算，目前健保費率百分之五點一七，明年度總額不論採取醫界代表或付費者代表方案，或直接達行政院核定高推估百分之五點五，健保基金仍在安全準備範圍，不需調漲保費。

健保總額 成長率 衛福部

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