醫院個別總額新制 大醫院恐漲掛號費、減門診

衛福部健保署預計今年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付，醫療服務量高的醫學中心首當其衝。台大醫院長吳明賢發難，公立醫院對政府管治手段只能接受，但個別總額作法是基於財務考量，未顧及病人安全，院方雖未決定明確因應方向，但調高掛號費等措施均有可能執行。

醫院總額分區共管試辦計畫，預計今年第一季上路，醫界稱之「醫院個別總額制」，要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，甚至直接不予給付。醫界擔心，如此恐讓醫院經營陷入困難；醫改會等認為，此舉看似幫助分級醫療，實為達到齊頭式保障健保點值，嚴重影響民眾就醫權益。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院輕症門診量，是否隨新制改變仍有待觀察，醫院內部應以數據出發，研擬管理措施，避免申報點數超過個別總額過多，導致被斷頭的窘境。若新制施行後，醫療服務量仍居高不下，調漲掛號費、減少夜間及假日門診，都是可能採用的醫務管理方式。

吳明賢表示，門診減量對醫學中心而言很不公平，以台大醫院為例，住院治療成本非常高，有些科別所獲得的健保給付無法負擔成本，只好以門診給付填補，才勉強達到損益平衡，維持醫院運作很複雜，不是一句「小病別來大醫院」即可解決。

個別總額制在健保分區南區行之有年，有專家質疑為何台北區就不能推行？吳明賢表示，健保總額分配計算公式逾廿年未修，但隨人口移動，許多南部民眾在台北工作並就醫，現行計算方式已不符實際情況。公立醫院奉公守法，不會產生醫療人球，但公立醫院在全台醫療體系占比僅百分之卅，難保其他醫院不會產生人球。

台北榮總院長陳威明表示，新制確實可能衝擊營運，不只醫院應自律，民眾也要配合分級醫療。有「陳健保」之稱的他，承諾任內絕不調整掛號費，但新制實施若導致醫院遭斷頭、陷入經營困難，希望健保署有配套補救措施。

林口長庚醫院院長陳建宗說，個別總額制影響最大區域為台北區與中區，北區各醫院都有推動小總額，新制上路對林口長庚影響不大，目前每季都有項目被「斷頭」，斷頭後適度調診門診量。因應全台個別總額制，林口長庚將滾動式調整門診量相關措施，以急重症科別為主，目前未考量以調漲掛號費因應。