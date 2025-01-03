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114年1月徵文主題 婆媳攜手過好年

聯合報／ 本報訊

祭祖、煮年菜，忙得團團轉。該給多少紅包，公婆才會滿意？不少媳婦在年前一想到回婆家，就心情低落。有些婆婆則擔心媳婦擺臭臉，兒子裡外不是人。你家也有類似困擾嗎？如何才能全家和諧，歡喜過春節呢？歡迎來信分享自身經驗。

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媳婦

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