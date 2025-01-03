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健康你我他／紅包以量取勝 哄婆婆笑開懷

聯合報／ 文／愛蘭（中市潭子）
婆婆只負責包餃子、粽子、牛肉洋蔥餅，再加上一大鍋的白菜獅子頭，滷上一鍋紅燒豬腳，再來一盤拿手的炒米粉，因為這是家人們最愛吃的奶奶味。圖／愛蘭提供
婆婆只負責包餃子、粽子、牛肉洋蔥餅，再加上一大鍋的白菜獅子頭，滷上一鍋紅燒豬腳，再來一盤拿手的炒米粉，因為這是家人們最愛吃的奶奶味。圖／愛蘭提供

婆婆嫁給孤身來台的老兵，生了四個兒子，沒有女兒，當然沒有公婆，她是家中長女，下有五個弟妹，沒人敢忤逆長姊的意思。因此，婆婆無法體會為人媳婦的難處，四個媳婦在她面前真的是「小媳婦」，只有回答「是」的選項，連兒子在她面前也是畢恭畢敬，無法say no！

住在同個城市，我早早擬定年前「作戰計畫」，婆婆家的廚房、浴室、地板與紗窗落地窗，排入每個假日的行事曆，我跟老公化身清潔婦與清潔公，高處他負責，低矮的我處理，因為婆婆有潔癖，務必做到窗明几淨。

婆婆愛吃的臘肉、香腸、烏魚子、澎湖花枝丸與火鍋湯底，早就陸續進駐她的冷凍庫。她只要出一張嘴就好，想吃，媳婦買給妳。

婆婆只負責包餃子、粽子、牛肉洋蔥餅，再加上一大鍋的白菜獅子頭，滷上一鍋紅燒豬腳，再來一盤拿手的炒米粉，因為這是家人們最愛吃的奶奶味，其他的圍爐菜色，由三位嫂嫂負責張羅，因為除夕夜有18張貪吃的嘴。

至於敏感的紅包該包多少？四位妯娌商議過後，以紅包袋的量取勝，四個兒子第一輪各3000元，四個媳婦第二輪各2000元，八個孫子第三輪每人1600元，讓婆婆紅包收到手發軟，那厚厚一疊的紅包拿在手上，可驕傲的，眾星拱月般每人一句祝福吉祥話，哄得婆婆笑不攏嘴。

好過年，過好年，有緣才會進一家門。

婆婆 媳婦 紅包

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