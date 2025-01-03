肝癌高危險群 B、C肝患者要定期追蹤

肝臟是無聲的器官，台大醫院內科部胃腸肝膽科醫師李宜家說，當出現明顯症狀時，通常都已是晚期。肝癌醫學會常務理事陳冠仰說，國人好發肝癌多為慢性肝炎所致，包括B、C型肝炎，但常見患者以工作忙碌為藉口，沒有定期追蹤，非常可惜。

臨床發現，許多B、C型肝炎患者沒有定期追蹤。陳冠仰說，B、C型肝炎患者應每6個月進行抽血、超音波檢查，抽血檢查胎兒蛋白等指標，嚴重肝硬化者更應每3個月檢查一次。如超音波檢查發現異狀，進一步使用電腦斷層掃描、磁振造影檢查。目前肝癌發生率已降至十大好發癌症的第四位。

依醫學文獻研究，估算一顆肝癌腫瘤從未發現到檢查發現，約需4.6個月，但陳冠仰說，很多人覺得不會那麼倒楣，忽略了定期追蹤，直到腹痛就醫，多半已是晚期。原因是肝臟只在表面包膜才有神經，因此感到腹痛時，腫瘤往往已長得很大了。

陳冠仰曾收治一名北部大學教授，因腹部疼痛就醫，檢查結果為肝癌末期。問診時，得知該名教授自知是B肝帶原者，但因工作很忙，到處開會、教學，無暇接受定期追蹤檢查，確診時已到了晚期，不幸於三個月後離世。不少民眾請假出國遊玩，卻很少聽到為了健康檢查而請假，肝癌被稱為沉默的殺手，呼籲民眾一定要定期檢查。

消化內科醫師方冠傑說，民眾應養成定期健檢的習慣，一旦出現腹痛、食欲不振及體重上升或下降、惡心、嘔吐、眼白泛黃、腳腫等不適症狀，務必盡速就醫。

「肝癌治療愈早愈好。」陳冠仰說，對於小於2公分的肝癌腫瘤，治療方式有無線射頻電燒、微波治療、手術等。

肝癌其餘的風險因子，還有喝酒所引起的「酒精性肝炎」以及近年全球都在討論的「脂肪肝」。李宜家表示，酒精性肝炎的防範方式就是「戒酒」，近年愈來愈多研究顯示，酒精成癮者除了可以透過醫療介入，加入心理治療能更有效戒斷酒精成癮行為；而脂肪肝與肥胖、代謝疾病症候群有關，可從飲食控制、運動等著手。