聽新聞
0:00 / 0:00

肝癌高危險群 B、C肝患者要定期追蹤

聯合報／ 記者沈能元陳雨鑫／台北報導

肝臟是無聲的器官，台大醫院內科部胃腸肝膽科醫師李宜家說，當出現明顯症狀時，通常都已是晚期。肝癌醫學會常務理事陳冠仰說，國人好發肝癌多為慢性肝炎所致，包括B、C型肝炎，但常見患者以工作忙碌為藉口，沒有定期追蹤，非常可惜。

臨床發現，許多B、C型肝炎患者沒有定期追蹤。陳冠仰說，B、C型肝炎患者應每6個月進行抽血、超音波檢查，抽血檢查胎兒蛋白等指標，嚴重肝硬化者更應每3個月檢查一次。如超音波檢查發現異狀，進一步使用電腦斷層掃描、磁振造影檢查。目前肝癌發生率已降至十大好發癌症的第四位。

依醫學文獻研究，估算一顆肝癌腫瘤從未發現到檢查發現，約需4.6個月，但陳冠仰說，很多人覺得不會那麼倒楣，忽略了定期追蹤，直到腹痛就醫，多半已是晚期。原因是肝臟只在表面包膜才有神經，因此感到腹痛時，腫瘤往往已長得很大了。

陳冠仰曾收治一名北部大學教授，因腹部疼痛就醫，檢查結果為肝癌末期。問診時，得知該名教授自知是B肝帶原者，但因工作很忙，到處開會、教學，無暇接受定期追蹤檢查，確診時已到了晚期，不幸於三個月後離世。不少民眾請假出國遊玩，卻很少聽到為了健康檢查而請假，肝癌被稱為沉默的殺手，呼籲民眾一定要定期檢查。

消化內科醫師方冠傑說，民眾應養成定期健檢的習慣，一旦出現腹痛、食欲不振及體重上升或下降、惡心、嘔吐、眼白泛黃、腳腫等不適症狀，務必盡速就醫。

「肝癌治療愈早愈好。」陳冠仰說，對於小於2公分的肝癌腫瘤，治療方式有無線射頻電燒、微波治療、手術等。

肝癌其餘的風險因子，還有喝酒所引起的「酒精性肝炎」以及近年全球都在討論的「脂肪肝」。李宜家表示，酒精性肝炎的防範方式就是「戒酒」，近年愈來愈多研究顯示，酒精成癮者除了可以透過醫療介入，加入心理治療能更有效戒斷酒精成癮行為；而脂肪肝與肥胖、代謝疾病症候群有關，可從飲食控制、運動等著手。

肝炎 肝癌 酒精

延伸閱讀

魚夫肝癌辭世留遺憾 肝基會：腹部超音波可揪早期病灶

65歲政論漫畫家「魚夫」肝癌病逝 黃越綏淚崩：曾允諾主持告別式

魚夫肝癌病逝…醫直呼可惜：未做到「4個字」心中滿滿的無力感

魚夫肝癌病逝 醫師：明顯症狀多已晚期、這1族群最危險

相關新聞

健康主題館／魚夫因肝癌病逝 許金川：腹超揪沉默殺手

知名政論漫畫家魚夫因「肝癌」病逝，從檢查出罹患肝癌到病況急轉直下，僅僅數周。肝病防治學術基金會董事長許金川表示，初期肝癌...

肝癌高危險群 B、C肝患者要定期追蹤

肝臟是無聲的器官，台大醫院內科部胃腸肝膽科醫師李宜家說，當出現明顯症狀時，通常都已是晚期。肝癌醫學會常務理事陳冠仰說，國...

寒冬防猝死 溫差勿逾5度 5招保命

寒冬猝死頻傳，下周冷氣團將至，氣溫恐降至10℃。研究顯示，溫度24℃以下，每下降1℃，血壓就可能上升0.5毫米汞柱以上，...

114年1月徵文主題 婆媳攜手過好年

祭祖、煮年菜，忙得團團轉。該給多少紅包，公婆才會滿意？不少媳婦在年前一想到回婆家，就心情低落。有些婆婆則擔心媳婦擺臭臉，...

健康你我他／紅包以量取勝 哄婆婆笑開懷

婆婆嫁給孤身來台的老兵，生了四個兒子，沒有女兒，當然沒有公婆，她是家中長女，下有五個弟妹，沒人敢忤逆長姊的意思。因此，婆...

得舒飲食降血壓…醫揭「這些族群」不適合 建議改採地中海飲食

許多人為了降低血壓值，多會聽從醫師或營養師建議，三餐攝取富含高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維食物的「得舒飲食」（Dash D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。