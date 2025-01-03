健康主題館／魚夫因肝癌病逝 許金川：腹超揪沉默殺手

知名政論漫畫家魚夫因「肝癌」病逝，從檢查出罹患肝癌到病況急轉直下，僅僅數周。肝病防治學術基金會董事長許金川表示，初期肝癌並無明顯症狀，等到局部症狀明顯時，大多已是晚期，往往錯過開刀時機，也增加後續治療的困難度，建議應透過腹部超音波檢查，及早發現、及早治療。

魚夫臉書證實，他已於去年12月30日上午病逝。據指出，魚夫12月下旬突然身體不適，送醫急救後，仍然不治，病逝在醫院裡。本名林奎佑的魚夫，擁有漫畫家、作家、政論名嘴多重身分，是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫的第一人。

肝病是台灣的國病，其高盛行率與慢性B、C型肝炎有關。民國75年以前，每100人之中就有6人成為B肝帶原者，是容易發展成肝硬化、肝癌的高危險群。許金川說，我國於75年開始對新生兒全面施打B型肝炎疫苗，目前40歲以下的新一代國人，大都受到B肝疫苗的保護，只有1%的人因B型肝炎的感染，成為B肝帶原者。

肝臟是沉默的器官，初期肝癌並無明顯症狀，等到局部症狀明顯時，大多已是晚期。圖／123RF

有症狀時 肝癌大都末期

根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人、C肝感染者約40萬人；其中每年約有7000人死於肝癌、5000人死於肝硬化。許金川指出，肝臟內部沒有痛覺神經，因此肝癌初期，幾乎完全沒有症狀，等到有症狀時大都是肝癌末期，治療非常棘手。

肝癌被喻為「沉默殺手」，前總統陳水扁的父親因肝癌病逝；民進黨前主席施明德也於前年12月中旬傳出肝癌復發，隔年1月15日病逝。近20年來，政府不斷呼籲早期檢查、早期治療，雖然肝癌無明顯症狀且不易被發現，但可透過腹部超音波揪出異常。

40歲以上 建議每年腹超

許金川呼籲，定期做腹部超音波檢查，有利於早期發現肝癌，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍很容易再長出肝癌來，所以必須每三至六個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查。如果發現得早，治療效果愈好，平均存活率大於5年。

面對肝癌的不二法門，許金川說，要在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。肝基會自110年開始推動「今年超了沒」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動。建議年滿40歲以上民眾，每年都應該進行腹部超音波檢查；B、C型肝炎患者至少每半年一次，早發現、早治療。