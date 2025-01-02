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得舒飲食降血壓…醫揭「這些族群」不適合 建議改採地中海飲食

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
得舒飲食（Dash Diet）可幫助降血壓，不過台大醫院內科部主治醫師張以承提醒，得舒飲食由於含高鉀，因此較不適合腎臟病患者，建議以地中海飲食替代。示意圖。路透／alamy
得舒飲食（Dash Diet）可幫助降血壓，不過台大醫院內科部主治醫師張以承提醒，得舒飲食由於含高鉀，因此較不適合腎臟病患者，建議以地中海飲食替代。示意圖。路透／alamy

許多人為了降低血壓值，多會聽從醫師或營養師建議，三餐攝取富含高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維食物的「得舒飲食」（Dash Diet），不過台大醫院內科部主治醫師張以承提醒，得舒飲食（Dash Diet）由於含高鉀，因此較不適合腎臟病患者，建議以地中海飲食替代。

衛福部2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，18歲以上高血壓盛行率由2013至2016年約25%，成長至約26%，國健署也曾在臉書「食在好健康」提到，得舒飲食的原則5大原則分別是全穀及未精製雜糧、大量蔬菜與適量水果、低脂牛奶、蛋白質以白肉為主、每天吃堅果並在烹調時用植物油，可吃出高鈣、高鉀、高鎂、高纖、低飽和脂肪酸，有助於控制血壓。

有醫師推薦將211餐盤結合得舒飲食，其中211餐盤也就是將每餐的餐盤分成4等份，要有50%蔬菜、25%蛋白質食物、25%澱粉食物。不過張以承說，211餐盤可自主調整餐盤大小與組成比例，彈性較大，但得舒飲食含高鉀，因此較不適合腎臟病患者，可用地中海飲食替代，也就是每餐以未經加工的糙米、南瓜、地瓜、燕麥等全穀雜糧類當主食、蔬菜類與水果類5至9份、豆魚蛋肉類，包括黃豆、毛豆、黑豆，但每周不超過3份，且以紅肉代替白肉等。

國健署進一步提到，須謹慎採取得舒飲食的族群包括腎臟病患者、糖尿病患者、腸胃敏感者、對堅果或乳品過敏者。其中腎臟病患者不建議攝取富含鉀等礦物質；糖尿病患者避免攝取過多水果，以免血糖不穩定；腸胃敏感者，乳糖、高纖維易刺激腸胃道，建議漸進式增加攝取；對堅果或乳品過敏者，可諮詢營養師，以不同食材進行替換。

另外，張以承提醒，高血壓患者在活動筋骨時，也盡量以耗氧量低、低動作頻率的有氧運動為主，包括慢跑、健走、跳繩等，但隨著寒流來襲、天氣變冷，長者要避免進行戶外型運動，可在家進行低強度的核心肌群的訓練，包括棒式撐體、捲腹等瑜珈動作，若有跳躍運動，則要穿鞋並鋪上地墊，防止足底筋膜炎及降低噪音。

患者 腎臟病

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