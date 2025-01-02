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衛福部霸凌案調查難服眾 邱泰源允2個月內提檢討報告

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委黃國昌批評衛福部的職場霸凌案調查報告寫得慘不忍睹。記者葉冠妤／攝影
立委黃國昌批評衛福部的職場霸凌案調查報告寫得慘不忍睹。記者葉冠妤／攝影

衛福部8件職場霸凌申訴案件，僅3件非主管霸凌案成立，引發爭議。立委陳昭姿今提案要求衛福部重啟調查，但衛福部長邱泰源重申因涉及同仁隱私不便公開。立委黃國昌則直言，他看過衛福部的調查報告，寫得之爛，且若不涉及附件內容，公開報告也不會有隱私問題。最後，邱泰源答應，兩個月內就調查不足處提出檢討說明報告，若申訴案有新事證，也一併釐清。

陳昭姿認為衛福部霸凌案調查存在諸多問題，以主秘案為例，140份問卷當中，有47份指其曾歇斯底里大聲咆哮，更有52份問卷指其曾有言語肢體或心理暴力行為，衛福部最終結論卻僅幾於15位員工的訪談定調未霸凌。另在某司長案，調查結果公布後，有曾被逼迫深蹲的當事人公開聲稱未參與訪談，指調查結果與實際感受有落差。

陳昭姿更質疑，衛福部擔心公開調查報告，外界按圖索驥會知道哪些人被約談，但看過報告後就知道這只是藉口，像勞動部就將兩次的霸凌調查報告公開上網，衛福部慘輸，要邱泰源請教一旁的勞動部長洪申翰該怎麼做。

立委黃國昌則批評，邱泰源宣稱最高規格的調查報告根本慘不忍睹，他看完整份報告後狐疑，若公開會洩密什麼？唯一會洩漏的秘密恐怕就是衛福部調查報告竟然做得如此之爛、粗糙，且若不涉及附件，根本也沒有隱私問題。他要求衛福部若認為他的批評不公允，就公開報告，讓全民公評，若衛福部做得棒，黃國昌還說爛，那受傷的會是他，不會是衛福部。

最後委員會通過陳昭姿的臨時提案，但改為衛福部於兩個月內提出檢討報告，若有新事證也將一併釐清。

職場霸凌 衛福部 邱泰源

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