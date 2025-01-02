他籲千萬「別省錢」清醒做胃鏡 作嘔經歷掀論戰：全麻醒來比宿醉痛苦

一名男網友近日在論壇指出，他做過一般胃鏡檢查，亦即未打麻醉的無痛胃鏡檢查，雖然一般胃鏡檢查只有2至3分鐘，但過程中原PO感到很不舒服、噁心作嘔，因此認為即使須自費麻醉費用「2000至3000元」，之後將會考慮選擇無痛胃鏡，貼文掀起兩派論戰。

原PO在Dcard以「千萬不要做清醒的胃鏡！」為題發文，開頭便強調「誠心建議、肺腑之言」指出，即便一般胃鏡檢查僅耗時不到5分鐘，可是過程中要忍耐不斷嘔吐反射的不舒服，此生理反應也讓他對醫師感到不好意思，更懷疑病人如此激動的情況下，檢查的品質會不會不好。

原PO也建議易感到緊張或對疼痛敏感的人，嘗試一般胃鏡得謹慎考慮，因為他親身經歷過覺得很不舒服，更透露即使無痛胃鏡檢查要自費麻醉費用，但舒適與否做為考量因素下，之後若要再做胃鏡檢查將會選擇無痛的形式，坦言「清醒對我而言真的不適合，實在是太辛苦了」。

據查，不同醫院對無痛胃鏡檢查的麻醉自費費用，規定並不一致。如台北市立聯合醫院中興院區為2500元；亞東紀念醫院依麻醉時間長短落在3500至10000元；衛生福利部台中醫院則為3500元。

有同時做過一般和無痛胃鏡檢查的網友分享經驗，「第一次也沒有全麻，四個字形容：『度秒如年』，我是以為我要因為窒息身亡； 第二次決定全麻，但醒來比宿醉還痛苦」；但也有人對後者不這麼認為，「我做過無痛的，結束後感覺像睡了一個飽覺，好舒服」、「前陣子做了大健檢，自費胃鏡＋大腸鏡，全麻、躺著、睡著，醒來馬上看報告，全程大概1小時內完成，麻醉醒來就像睡覺起床一樣，沒有不舒服」。

有人則表示為了省錢，還是會選擇做一般胃鏡檢查，「我可以痛一次，但不能付3000，胃鏡做過一次，感覺還好」、「做過一次還能忍受，再一次的話還是會選擇忍那幾分鐘省下幾千塊」、「我都做清醒的，省錢」、「我都做清醒的， 胃鏡和大腸鏡是同一位醫師做的，胃鏡遠比大腸鏡痛苦， 因為一直很想把鏡頭嘔吐出來。 但出於省時省錢和想儘快知道結果，我還是會選清醒的」。