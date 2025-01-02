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因應個別總額新制 醫院擬漲掛號費？林口長庚：目前無計畫
衛福部健保署宣布最快今年第一季推動「個別總額制」，如果超過健保署訂定的總額，超額部分將打折給付，嚴重超額的部分將「斷頭」完全不給付，新制將能幫助台灣走進分級醫療，卻也讓民眾更難到大醫院掛號。傳有未來可能有醫學中心因此調漲掛號費，林口長庚院長陳建宗說，初步判定，新制對北區醫院影響不大。
陳建宗表示，林口長庚屬於健保署北區管轄的範圍，以往就設有各醫院的小總額，管控方式也是採取「斷頭制」，小總額內有非常多管控項目，如住院天數等，一旦超過醫院小總額，超過的部分直接不給付，也就是被「斷頭」，避免各類項目被斷頭，院內持續採取滾動式調整，同步控管輕症門診量。
陳建宗表示，此次新制影響最大應該是台北區與中區，這兩區大醫院門診量較大，林口長庚內部對於新制的討論，後續初步會強化急重症科別，其餘科別視制度出爐後調整，目前完全沒有調漲掛號費的計畫，不會因此提高民眾就醫門檻的限制。
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