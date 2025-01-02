籲醫院要自律 健保新制衝擊…北榮院長陳威明喊「絕不調整掛號費」

衛福部健保署預計今年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付，醫療服務量高的醫學中心首當其衝，外界憂心恐出現醫療人球。台北榮總院長陳威明表示，北榮已是急重症治療的最後堡壘，新制雖可能衝擊北榮營運，但是絕對不會拒絕重症患者，不會有醫療人球發生。

陳威明有「陳健保」之稱，他認為醫療不必追求自費，不用迎新棄舊，「健保就很好」。他說，「陳健保」的理念不會改變，也不會鼓勵民眾追求自費，北榮管理嚴格，該做的檢查跟藥品不會少，但也不會鼓勵病人做不必要的醫療，增加收入。

陳威明表示，相信政府會有配套，並保證自己在北榮院長任內，絕對不會調整掛號費。他表示，北榮不只靠公務預算支持，北榮也是重症最後的醫療堡壘，但若真的撐不下去的時候，「會是所有人民的悲哀」，希望政府要有配套幫忙。他也呼籲不只醫院要自律，民眾也要配合分級醫療，小病不用到醫學中心就醫。