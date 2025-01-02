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2波冷空氣接力！今晚北部降溫 下周各地「連冷7天」探10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周受2波冷空氣影響，首波為今晚到周六清晨的東北季風，北台灣、馬祖地區低溫約12至15度，其他地區14至17度。本報資料照片
未來一周受2波冷空氣影響，首波為今晚到周六清晨的東北季風，北台灣、馬祖地區低溫約12至15度，其他地區14至17度。本報資料照片

中央氣象署指出，未來一周有2波冷空氣，今晚到周六清晨受東北季風影響，北台灣、馬祖地區低溫約12至15度，其他地區14至17度，周六白天減弱，下周一另一波強烈大陸冷氣團影響，一路影響7日，各地低溫11至14度，且受輻射冷卻影響，局部地區更下探10度以下低溫。

氣象署預報員趙竑表示，首波冷空氣為今晚到周六清晨的東北季風，北台灣、馬祖地區低溫約12至15度，其他地區14至17度。周六白天東北季風減弱，下周日轉東北風，下周一另一波冷空氣影響擴大，且達大陸冷氣團等級，預計影響到12日，各地低溫11至14度，且受輻射冷卻影響，局部地區有10度以下低溫。

降雨方面，趙竑指出，明天清晨前南方雲系影響各地易降雨，白天起水氣減少，僅大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他為多雲天氣。周六清晨為東北風，白天轉東風，各地穩定，僅大台北山區、基隆北海岸及東半部有零星雨。

他表示，下周日北部及東半部有零星降雨，各地天氣穩定。下周一起冷空氣南下，這波為乾冷，僅東半部、恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。

趙竑指出，今晚起的這波冷空氣有南方水氣上來，明天清晨前中部以北3500公尺以上高山有降雪機會；下周一的強烈大陸冷氣團較乾，但山區路面仍有結冰機率，前往高山活動的民眾要留意。另外，他也提醒，周六晚間到下周日西半部有局部霧或低雲，未來一周沿海也有強陣風，提醒民眾留意。

低溫 冷氣團 東北季風 氣象署

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