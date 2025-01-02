快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

聽新聞
0:00 / 0:00

農婦換置人工關節清創7次仍舉步維艱 健保給付「這治療」有效

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣謝姓農婦的左膝罹患慢性骨髓炎，接受健保給付高壓氧治療。記者簡慧珍／攝影
彰化縣謝姓農婦的左膝罹患慢性骨髓炎，接受健保給付高壓氧治療。記者簡慧珍／攝影

彰化縣69歲謝姓農婦長期跪在農田採收豌豆，導致罹患膝關節疾病，10年前動手術置全人工關節卻左膝仍疼痛不堪，即使做7次清創手術還是痛，最近3個月做健保給付的高壓氧治療已不再疼痛且能平緩步行。

謝婦家住埔鹽鄉，今做完高壓氧治療顯得精神很好；她說，早年種豌豆不搭支架，任其蔓延地面生長，整理與採收時彎腰會腰痠背痛，她改為跪著務農，數十年下來雙膝疼痛，醫治時從膝蓋「抽水抽到不行」，10年前經人介紹到台北某醫學中心求治，確診為重度退化性關節炎，進行雙膝的全人工關節置換。

謝婦表示，換人工膝關節之後左膝還是疼痛腫脹，過去10年到台北做5次清創手術，因路途遙遠改在彰化手術兩次，近半年痛到幾乎無法行走，改到衛福部彰化醫院求診，醫生申請健保給付40次高壓氧治療，沒想到做幾次後就開始好轉，到第十次疼痛感大為減輕，已能好好走路。

衛福部彰化醫院骨科醫師、高壓氧中心主任陳柏辰說，X光顯現謝姓患者大量骨骼缺損，左腳比右腳短4.5公分，經細菌培養確認是棘手的慢性骨髓炎，這種疾病是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症，因細菌感染已破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心，只能暫時壓抑、無法根除感染。

陳柏辰說，高壓氧能加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，因此被列入健保高壓氧有條件給付的治療項目。

健保 手術 膝關節 關節炎 骨髓炎

延伸閱讀

痛10年…6旬婦換人工關節卻併發慢性骨髓炎 高壓氧治療漸改善

醫藥食品農業攜手 國家級抗生素管理行動計畫啟動

國家級抗生素抗藥性管理計畫今啟動 衛福部、農業部跨域合作

健保給付癌藥事前審查數位化 健保署長石崇良：明年起3天內完成

相關新聞

名店出包！高雄懿品原料遭查「過期4年」 苗栗巧克力雲莊也上榜

衛福部食藥署今天公布，高雄懿品股份有限公司因存放3項逾期食品原料，以及一件未標示有效日期食品，被裁罰6萬元，其中一項原料...

全球知名旅遊平台曝十大新興旅遊地點 「這縣市」成全台唯一上榜

全球旅遊及休閒娛樂預訂平台Klook日前公布2025年全球前十大最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄跟日光、富國島及伊斯坦堡...

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

再過三天就「小寒」 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

民眾參與完跨年活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開...

麥當勞性侵案延燒 被害家屬不滿曝：連一句對不起都沒說

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒...

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。