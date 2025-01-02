農婦換置人工關節清創7次仍舉步維艱 健保給付「這治療」有效

彰化縣69歲謝姓農婦長期跪在農田採收豌豆，導致罹患膝關節疾病，10年前動手術置全人工關節卻左膝仍疼痛不堪，即使做7次清創手術還是痛，最近3個月做健保給付的高壓氧治療已不再疼痛且能平緩步行。

謝婦家住埔鹽鄉，今做完高壓氧治療顯得精神很好；她說，早年種豌豆不搭支架，任其蔓延地面生長，整理與採收時彎腰會腰痠背痛，她改為跪著務農，數十年下來雙膝疼痛，醫治時從膝蓋「抽水抽到不行」，10年前經人介紹到台北某醫學中心求治，確診為重度退化性關節炎，進行雙膝的全人工關節置換。

謝婦表示，換人工膝關節之後左膝還是疼痛腫脹，過去10年到台北做5次清創手術，因路途遙遠改在彰化手術兩次，近半年痛到幾乎無法行走，改到衛福部彰化醫院求診，醫生申請健保給付40次高壓氧治療，沒想到做幾次後就開始好轉，到第十次疼痛感大為減輕，已能好好走路。

衛福部彰化醫院骨科醫師、高壓氧中心主任陳柏辰說，X光顯現謝姓患者大量骨骼缺損，左腳比右腳短4.5公分，經細菌培養確認是棘手的慢性骨髓炎，這種疾病是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症，因細菌感染已破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心，只能暫時壓抑、無法根除感染。

陳柏辰說，高壓氧能加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，因此被列入健保高壓氧有條件給付的治療項目。