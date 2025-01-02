食藥署稽查巧克力製造工廠 苗栗縣名店巧克力雲莊違規開罰
衛福部食藥署今天公布113年度巧克力製品製造業稽查專案，全台有數家巧克力製造廠被發現違規並開罰，其中不乏名店的工廠，苗栗縣內知名的「巧克力雲莊」公館廠也在列，衛生局表示已依規定開罰。
苗栗縣衛生局表示，去年9月24日配合食藥署人員在縣內辦理巧克力製造業專案稽查，在巧克力雲莊公館廠的「作業區」查獲有效日期為9月14日的綠茶粉8包，每包100公克；業者表示這批原料是先前委託代工廠家提供的原料，請公館廠代工生產，後來對方沒再下訂單，所以這批原料一直沒使用。
衛生局表示，這項專案是針對巧克力製造工廠進行稽查，依規定「作業區」不得出現過期原料，去年10月8日已依違反食安法第15條第1項第8款裁罰6萬元。衛生局並追查下游，確定原料從過期日到被查獲的10天內，廠家並沒有製造相關成品，也沒有流入店家銷售，但因作業區出現過期原料的疏失，因此仍依法開罰。
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