食藥署稽查巧克力製造工廠 苗栗縣名店巧克力雲莊違規開罰

衛福部食藥署今天公布113年度巧克力製品製造業稽查專案，全台有數家巧克力製造廠被發現違規並開罰，其中不乏名店的工廠，苗栗縣內知名的「巧克力雲莊」公館廠也在列，衛生局表示已依規定開罰。

苗栗縣衛生局表示，去年9月24日配合食藥署人員在縣內辦理巧克力製造業專案稽查，在巧克力雲莊公館廠的「作業區」查獲有效日期為9月14日的綠茶粉8包，每包100公克；業者表示這批原料是先前委託代工廠家提供的原料，請公館廠代工生產，後來對方沒再下訂單，所以這批原料一直沒使用。