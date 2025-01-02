象限儀座流星雨4日凌晨登場 北市天文館將爬上合歡山第一線直播

三大流星雨之一的象限儀座流星雨極大期落在4日凌晨，每小時流星數上看120顆，且觀測條件極佳，北市天文館表示，台灣正位於這次流星雨的最佳觀賞帶上，民眾可至高山空曠處觀看，天文館將把專業設備帶上合歡山，明天晚間8時起透過「台北天文館YT」YouTube頻道直播、解說並與觀眾互動。

天文館說，「象限儀座」是以古代測量天體位置的儀器所命名的星座，於1922年國際天文學聯合會重新劃分星座時被廢除，所以流星雨的輻射點其實是位於現今牧夫座，不過流星雨的名稱則沿用至今。

天文館表示，象限儀座流星雨的特色是流星速度中等且少有尾痕，常出現明亮的火流星，此次流星雨母體是編號196256號的小行星 2003 EH1，很可能是一顆揮發性物質已散逸殆盡的彗星。

天文館表示，根據國際流星組織（IMO）最新預測，今年象限儀座流星雨極大期落在1月4日凌晨2時前後，每小時天頂流星數（ZHR）上看120顆，台灣正位於這次流星雨的最佳觀賞帶上。

天文館說，象限儀座流星雨輻射點於4日凌晨0時30分於東北方升起，之後流星數量將逐漸增多，且當晚無月光干擾，觀賞條件極佳，在視野開闊、無光害的地點，直到天亮前都有機會看到大量流星。