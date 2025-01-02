低溫無阻 最強室內年貨展世貿年貨大街3日登場

有年味了嗎？來年貨大街就有年味！2025年最強室內年貨展「世貿年貨大展暨禮品贈品展」3日登場，為期4天在世貿一館展出，今年約有400家廠商參與。一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，北港朝天宮今年同樣有光明燈祈願服務，為信眾帶來新年的祝福。

貿協表示，北港朝天宮媽祖北上駐駕活動由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，祈求蛇年的平安與幸福；同時，年貨展期間每日上午11時至下午3時的擲筊祈福活動，每人只要擲到1個聖筊即可拿到開運好禮，擲到越多聖筊，領的好禮越大，讓全家大小都能樂在其中。

2025年世貿年貨展有900個攤位，活動亮點早鳥禮「富貴迎春福袋」：平日前150名、假日前100名購物的貴賓，還能加碼獲贈北港朝天宮開運福袋，讓新年更添好運；展內提供各種暖冬饗宴及葷素皆有的獨家優惠年菜組合，不僅有傳統台灣年菜，還有異國風味選擇，滿足挑剔的味蕾。

年貨大街還安排精彩活動，「福寶迎春運動會，好彩頭搬搬樂」邀請1歲4個月至2歲的寶寶參賽、「旺年投壺」用30秒體驗傳統投壺遊戲的趣味與挑戰。

世貿年貨大展可以在室內逛展，無風無雨，輕鬆激省拿好禮，成為年前最熱鬧的採買盛會，現場有免費試吃服務，有開運年菜與精選伴手禮、千元加菜金免費送，讓年節採購更加划算。

貿協表示，提前在官網預約參觀，可以省去排隊的煩惱，金喜燙金紅包免費拿，還有滿額抽10萬知名百貨禮券。