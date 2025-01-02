聽新聞
0:00 / 0:00
沒有IP所有權？推「永婕同心」帽T掀爭議 台北101：賈永婕無償授權
台北101董事長賈永婕日前在立院備詢時透露，將推出「永婕同心」的IP商品銷售，而賈永婕今天在臉書粉絲專頁上貼出兩款「永婕同心」帽T的商品照，更要大家趕快買。
台北101大樓日前舉辦夢想高飛特展，也為參與企業點燈，賈永婕先生的德杰集團卻在點燈時打出「永婕同心」，讓賈永婕挨批公器私用，但賈永婕對此則不以為意，強調「讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧」。
賈永婕先前到立院備詢時，仍被立委提醒點燈放閃不妥，並要賈永婕記得自己現在的身分已經不是藝人，但賈永婕當時仍不以為意，並強調「永婕同心」的帽T很快就會推出。
在賈永婕提供的商品圖上，有兩款帽T，Team Taiwan款把101變成珍珠奶茶，搭配台灣藍鵲；另外永婕同心款則是粉嫩的薰衣草紫色，除了有101大樓外，背後大大印著「永婕同♥（心）」字樣，帽T每件售價1880元，二件則有優惠價3500元。
但賈永婕此舉，仍被批是綁著「台灣」名義，行銷自己的IP。對此，賈永婕回應表示，「我覺得101有收入，商品熱銷就成功了。」
台北101則強調，帽T的銷售，收入都歸台北101，而「永婕同心」的IP，則是「無償授權」給台北101使用，但對於授權多久、IP權利到底是掌握在賈永婕手中或是德杰集團手中，台北101則沒有回應。因此又再引發外界批評，賈永婕根本是利用台北101的平台，銷售與老公放閃的產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言