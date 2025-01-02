快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

聽新聞
0:00 / 0:00

沒有IP所有權？推「永婕同心」帽T掀爭議 台北101：賈永婕無償授權

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
永婕同❤️款帽T。圖／取自賈永婕的跑跳人生
永婕同❤️款帽T。圖／取自賈永婕的跑跳人生

台北101董事長賈永婕日前在立院備詢時透露，將推出「永婕同心」的IP商品銷售，而賈永婕今天在臉書粉絲專頁上貼出兩款「永婕同心」帽T的商品照，更要大家趕快買。

台北101大樓日前舉辦夢想高飛特展，也為參與企業點燈，賈永婕先生的德杰集團卻在點燈時打出「永婕同心」，讓賈永婕挨批公器私用，但賈永婕對此則不以為意，強調「讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧」。

賈永婕先前到立院備詢時，仍被立委提醒點燈放閃不妥，並要賈永婕記得自己現在的身分已經不是藝人，但賈永婕當時仍不以為意，並強調「永婕同心」的帽T很快就會推出。

在賈永婕提供的商品圖上，有兩款帽T，Team Taiwan款把101變成珍珠奶茶，搭配台灣藍鵲；另外永婕同心款則是粉嫩的薰衣草紫色，除了有101大樓外，背後大大印著「永婕同♥（心）」字樣，帽T每件售價1880元，二件則有優惠價3500元。

但賈永婕此舉，仍被批是綁著「台灣」名義，行銷自己的IP。對此，賈永婕回應表示，「我覺得101有收入，商品熱銷就成功了。」

台北101則強調，帽T的銷售，收入都歸台北101，而「永婕同心」的IP，則是「無償授權」給台北101使用，但對於授權多久、IP權利到底是掌握在賈永婕手中或是德杰集團手中，台北101則沒有回應。因此又再引發外界批評，賈永婕根本是利用台北101的平台，銷售與老公放閃的產品。

台北101 珍珠奶茶 老公

延伸閱讀

賈永婕遭誤認成賈靜雯「已經很多年」 親揭傻眼過程

台北101跨年煙火「緊急取消6000發」 賈永婕揭背後原因：被罵也認了

「永婕同心」帽T真的來了！賈永婕：趕快買被罵可能就要下架

北一女校長為「呼叫101董事長」道歉 賈永婕力挺：被圈粉

相關新聞

名店出包！高雄懿品原料遭查「過期4年」 苗栗巧克力雲莊也上榜

衛福部食藥署今天公布，高雄懿品股份有限公司因存放3項逾期食品原料，以及一件未標示有效日期食品，被裁罰6萬元，其中一項原料...

全球知名旅遊平台曝十大新興旅遊地點 「這縣市」成全台唯一上榜

全球旅遊及休閒娛樂預訂平台Klook日前公布2025年全球前十大最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄跟日光、富國島及伊斯坦堡...

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

再過三天就「小寒」 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

民眾參與完跨年活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開...

麥當勞性侵案延燒 被害家屬不滿曝：連一句對不起都沒說

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒...

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。