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魚夫肝癌辭世留遺憾 許金川：腹部超音波可揪早期病灶

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。圖／本報資料照片
政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。圖／本報資料照片

知名政論漫畫家魚夫驚傳「肝癌」病逝，享壽65歲，從檢查出罹患肝癌到病況急轉直下，僅僅數周。肝病防治學術基金會董事長許金川說，初期肝癌並無明顯症狀，等到局部症狀明顯時，大多已是晚期，錯過開刀時機，也增加後續治療的困難度。

魚夫驚傳因肝癌過世，各界譁然，後來其親友後續透過魚夫的臉書證實，他已於去年12月30日上午病逝。據指出，魚夫12月下旬突然身體不適，送醫急救後，仍不治病逝在醫院裡。

本名林奎佑的魚夫，擁有漫畫家、作家、政論名嘴多重身分，曾任民進黨立委施明德國會辦公室主任，曾主持政論節目，也在綠色和平電台主持「黃昏的故鄉」節目，是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫的第一人。

肝病是台灣的國病，其高盛行率與慢性B、C型肝炎有關。民國75年以前，每100人之中就有6人成為B肝帶原者，是容易發展成肝硬化、肝癌的高危險群。許金川表示，我國於75年開始對新生兒全面施打B型肝炎疫苗，目前40歲以下的新一代國人，大都受到B肝疫苗的保護，只有1%的人因B型肝炎的感染，成為B肝帶原者。

根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人、C肝感染者約40萬人；其中，每年約有7000人死於肝癌、5000人死於肝硬化。許金川指出，肝臟內部沒有痛覺神經，因此肝癌初期，幾乎完全沒有症狀，等到有症狀時大都是肝癌末期，治療非常棘手。

肝炎被喻為「沉默殺手」，前總統陳水扁的父親因肝癌病逝；前民進黨黨主席施明德也於前年12月中旬傳出肝癌復發，隔年1月15日病逝。近20年來，政府不斷呼籲早期檢查、早期治療，雖然肝癌無明顯症狀且不易被發現，但可透過腹部超音波揪出異常。

許金川呼籲，定期做腹部超音波檢查，有利於早期發現肝癌，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍很容易再長出肝癌來，所以必須每三至六個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查。如果發現得早，治療效果愈好，平均存活率大於5年。

面對肝癌的不二法門，許金川教授說，要在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。肝基會自100年開始推動「今年超了沒」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動。建議年滿40歲以上民眾，每年都應該進行腹部超音波檢查；B、C型肝炎患者至少每半年一次，早發現、早治療。

肝基會自100年開始推動「今年超了沒」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動。圖／肝病防治學術基金會提供
肝基會自100年開始推動「今年超了沒」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動。圖／肝病防治學術基金會提供

B型肝炎 漫畫家 肝癌

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