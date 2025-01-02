快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

台大性騷教授任醫學會理事長遭疑「穩穩坐著」 邱泰源回應了

中央社／ 台北2日電
衛福部長邱泰源。記者季相儒／攝影
衛福部長邱泰源。記者季相儒／攝影

台大醫院發生婦產部名醫性騷案，國民黨立法委員徐巧芯今天質疑，雖然該名醫性騷案已調查確認，卻仍是台灣婦產科醫學會理事長。衛福部長邱泰源表示，將要求醫學會盡快改選。

台大醫院婦產部知名不孕症權威C教授被申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認，台大醫院日前表示，C教授已向台灣大學請辭，教職與醫師職務連動，同步請辭獲准辭。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。

徐巧芯質詢表示，這名C教授雖然已經性評會調查確認性騷成案，但目前仍是婦產科醫學會理事長，「屁股繼續穩穩坐在那裏」，還在繼續舉辦餐會，且於餐會上說自己是被抹黑的。

徐巧芯說，性騷事件中不少受害者也是婦產科醫學會會員，由其繼續擔任理事長，導致她們不敢參加醫學會活動，要去向理事長敬酒也會擔心，自己下一秒會不會襲胸、偷摸甚至遭到性侵。

徐巧芯指出，就算這名名醫已經沒有再繼續執業行醫，但作為醫學會理事長，仍擁有很大的決定這個行業的權力，也會接觸到行業中許多女性醫師，質問衛生福利部「該怎麼辦」。

衛福部長邱泰源答詢表示，站在衛福部立場，會要求醫學會盡快改選理事長，但因為需要開臨時理事會，需要一些時間，屆時會再向委員報告處理狀況。同時也希望台灣大學盡快完成懲處，衛福部也會進行系統性檢討，希望不要再發生這樣的事。

婦產科醫學會秘書長黃建霈接受媒體電訪表示，「現在還搞不清楚事實」，認為要有明確事實才能決定如何處理，要不要改選也需要理監事會議開會決議，因此要先看到正確調查報告才能對外作完整回應，以免做出錯誤處理。

不過台大醫院院長吳明賢說，醫院的調查報告不可能對外流傳，以免造成受害者二度傷害，醫學會只能參考醫院懲處結果；目前整件事情已經交由醫師公會全聯會倫理委員會審查，是否有違反醫師倫理問題，若違反情節重大，最嚴重可建請衛福部吊銷其醫師執照。

台大醫院 徐巧芯 邱泰源 醫學 醫師

延伸閱讀

打造韌性醫療 邱泰源：擬先鼓勵新蓋公醫設地下醫院

新任食藥署長尋覓中 邱泰源嘆：找到人家還不一定要來

80歲免評巴氏量表 洪申翰：將和衛福部研議降低衝擊

老人免健保費「繳稅門檻5%」可行？ 邱泰源指應維持現狀

相關新聞

名店出包！高雄懿品原料遭查「過期4年」 苗栗巧克力雲莊也上榜

衛福部食藥署今天公布，高雄懿品股份有限公司因存放3項逾期食品原料，以及一件未標示有效日期食品，被裁罰6萬元，其中一項原料...

全球知名旅遊平台曝十大新興旅遊地點 「這縣市」成全台唯一上榜

全球旅遊及休閒娛樂預訂平台Klook日前公布2025年全球前十大最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄跟日光、富國島及伊斯坦堡...

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

再過三天就「小寒」 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

民眾參與完跨年活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開...

麥當勞性侵案延燒 被害家屬不滿曝：連一句對不起都沒說

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒...

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。