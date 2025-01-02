台大性騷教授任醫學會理事長遭疑「穩穩坐著」 邱泰源回應了

台大醫院發生婦產部名醫性騷案，國民黨立法委員徐巧芯今天質疑，雖然該名醫性騷案已調查確認，卻仍是台灣婦產科醫學會理事長。衛福部長邱泰源表示，將要求醫學會盡快改選。

台大醫院婦產部知名不孕症權威C教授被申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認，台大醫院日前表示，C教授已向台灣大學請辭，教職與醫師職務連動，同步請辭獲准辭。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。

徐巧芯質詢表示，這名C教授雖然已經性評會調查確認性騷成案，但目前仍是婦產科醫學會理事長，「屁股繼續穩穩坐在那裏」，還在繼續舉辦餐會，且於餐會上說自己是被抹黑的。

徐巧芯說，性騷事件中不少受害者也是婦產科醫學會會員，由其繼續擔任理事長，導致她們不敢參加醫學會活動，要去向理事長敬酒也會擔心，自己下一秒會不會襲胸、偷摸甚至遭到性侵。

徐巧芯指出，就算這名名醫已經沒有再繼續執業行醫，但作為醫學會理事長，仍擁有很大的決定這個行業的權力，也會接觸到行業中許多女性醫師，質問衛生福利部「該怎麼辦」。

衛福部長邱泰源答詢表示，站在衛福部立場，會要求醫學會盡快改選理事長，但因為需要開臨時理事會，需要一些時間，屆時會再向委員報告處理狀況。同時也希望台灣大學盡快完成懲處，衛福部也會進行系統性檢討，希望不要再發生這樣的事。

婦產科醫學會秘書長黃建霈接受媒體電訪表示，「現在還搞不清楚事實」，認為要有明確事實才能決定如何處理，要不要改選也需要理監事會議開會決議，因此要先看到正確調查報告才能對外作完整回應，以免做出錯誤處理。

不過台大醫院院長吳明賢說，醫院的調查報告不可能對外流傳，以免造成受害者二度傷害，醫學會只能參考醫院懲處結果；目前整件事情已經交由醫師公會全聯會倫理委員會審查，是否有違反醫師倫理問題，若違反情節重大，最嚴重可建請衛福部吊銷其醫師執照。