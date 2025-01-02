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科技男受甲狀腺結節壓迫困擾 微創射頻消融術重拾好眠

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名45歲陳姓男子因良性甲狀腺結節逐漸變大，已出現壓迫症狀，但因陳男從事科技業，工作繁忙，沒時間住院治療，在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成建議下，最後透過甲狀腺微創消融手術解決問題。記者萬于甄／攝影
台南一名45歲陳姓男子因良性甲狀腺結節逐漸變大，已出現壓迫症狀，但因陳男從事科技業，工作繁忙，沒時間住院治療，在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成建議下，最後透過甲狀腺微創消融手術解決問題。記者萬于甄／攝影

台南一名45歲陳姓男子，2年前健檢時發現右側甲狀腺有一顆約0.5公分的結節，起初他雖不以為意，但結節卻逐漸變大，甚至影響夜間睡眠，陳男不堪其擾，趕緊到醫院檢查，經診斷為良性甲狀腺結節，結節雖外觀並不明顯，但已出現壓迫症狀，因此醫生建議進行手術

不過，陳男因從事科技業，工作繁忙，沒時間住院治療，在醫生建議下，最後透過甲狀腺微創消融手術解決問題，目前結節已縮小至1公分，脖子外觀幾乎看不出結節，也無壓迫症狀，生活品質大幅提升。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成說明，甲狀腺結節是一種常見的臨床問題，大多數為良性，但仍有少部分為惡性；甲狀腺結節的盛行率約為4%，其中女性盛行率約達6.4%，男性則為1.5%，約15%結節會隨著時間逐漸增大，導致外觀上的問題或壓迫症狀。

葉美成表示，甲狀腺結節多數情況下無明顯症狀，但當結節增大時，可能引起局部腫脹和疼痛外，若壓迫到氣管或食道，就會導致呼吸或吞嚥困難；良性甲狀腺結節若病人自覺沒有影響外觀或壓迫症狀，可選擇觀察並定期追蹤，然而若引發上述症狀，就應考慮進一步治療。

她提到，目前治療方式包含傳統開刀手術，以及甲狀腺結節微創射頻消融手術，後者因創傷小、恢復快，逐漸受到病人青睞，不過，甲狀腺消融術並不能讓結節完全消失，只是透過治療改善症狀，但相較傳統手術，消融術引起甲狀腺功能低下的風險有明顯降低。

葉美成說明，甲狀腺微創消融術不需住院，但為全自費手術，每次治療約5萬至6萬不等，採局部麻醉，整個手術過程約30至50分鐘，術後觀察30分鐘即可返家，且隨著時間推移，結節會在術後6至12個月內，逐漸被身體吸收和代謝，體積逐漸縮小，改善相關症狀。

葉美成強調，甲狀腺結節是否適合進行開刀手術或射頻消融術，建議由內分泌新陳代謝科專科醫師進行專業評估，有需要的民眾可醫院門診諮詢。

手術 甲狀腺 醫師

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