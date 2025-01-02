快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

痛10年…6旬婦換人工關節卻併發慢性骨髓炎 高壓氧治療漸改善

中央社／ 彰化2日電
彰化69歲謝姓婦人早年常跪著採收作物，導致重度退化性關節炎，換人工關節後，左膝卻併發慢性骨髓炎，腫痛近10年。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
彰化69歲謝姓婦人早年常跪著採收作物，導致重度退化性關節炎，換人工關節後，左膝卻併發慢性骨髓炎，腫痛近10年。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

彰化69歲謝姓婦人早年常跪著採收作物，導致重度退化性關節炎，換人工關節後，左膝卻併發慢性骨髓炎，腫痛近10年，這半年來甚至寸步難行，經高壓氧治療已逐漸能平緩行走。

衛福部彰化醫院骨科醫師、高壓氧中心主任陳柏辰今天透過新聞稿指出，謝姓婦人早年在埔鹽鄉種豌豆，當時豌豆蔓延在地上生長，她彎腰採收到腰痠背痛，只好改成跪在地上，10年前雙膝痛到難以忍受，得知為重度退化性關節炎後，即進行雙膝全人工關節置換。

謝姓婦人原以為手術後能擺脫疼痛，沒想到左膝卻腫脹疼痛長達近10年，歷經7次清創手術未見改善，這半年來幾乎無法行走，後來除服藥外，陳柏辰為她申請健保40次高壓氧治療，經10次治療目前已大幅減輕疼痛感，也可平緩走路。

醫師指出，慢性骨髓炎為開放性骨折或骨科手術後常見併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓巢狀結構內建立根據地；因細菌感染已破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心。

陳柏辰說，慢性骨髓炎患者很辛苦，不要輕易放棄治療機會，高壓氧能加速傷口癒合，帶入更多抗生素到達感染周邊，也有加強白血球殺菌等功能，因此被列入健保高壓氧有條件給付的治療項目。

手術 醫師 骨髓炎

延伸閱讀

醫藥食品農業攜手 國家級抗生素管理行動計畫啟動

國家級抗生素抗藥性管理計畫今啟動 衛福部、農業部跨域合作

太景抗生素新藥 遞交馬來西亞上市許可申請

太景抗生素新藥 遞交馬來西亞上市許可申請

相關新聞

名店出包！高雄懿品原料遭查「過期4年」 苗栗巧克力雲莊也上榜

衛福部食藥署今天公布，高雄懿品股份有限公司因存放3項逾期食品原料，以及一件未標示有效日期食品，被裁罰6萬元，其中一項原料...

全球知名旅遊平台曝十大新興旅遊地點 「這縣市」成全台唯一上榜

全球旅遊及休閒娛樂預訂平台Klook日前公布2025年全球前十大最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄跟日光、富國島及伊斯坦堡...

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

再過三天就「小寒」 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

民眾參與完跨年活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開...

麥當勞性侵案延燒 被害家屬不滿曝：連一句對不起都沒說

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒...

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。