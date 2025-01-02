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肯德基新品驚見乾燥劑害客疑吃下肚 業者揭一舉動出包

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今前往稽查肯德基台北永春店，未在爆米花粉發現異物，但查有油炸設備不潔的缺失，已責令業者1月5日前改善。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今前往稽查肯德基台北永春店，未在爆米花粉發現異物，但查有油炸設備不潔的缺失，已責令業者1月5日前改善。圖／北市衛生局提供

肯德基前陣子推出雪花起司脆雞，卻有民眾在台北永春店購買後，發現混有乾燥劑，還疑似吞食下肚。北市衛生局今前往稽查，未在爆米花粉發現異物，但查有油炸設備不潔的缺失，已責令業者1月5日前改善；業者則稱工作人員未依SOP，而是在未開封的原袋中捏碎爆米花，已將此混和產品丟棄。

民眾在Threads提到，2025第一天想說點肯德基來吃，發現雪花起司脆雞上面有一顆一顆的小珠珠，還是防腐劑？剛剛好像不小心吞了到，發問是否有人曾吃到過這東西，擔憂「我會不會鼠掉」。有網友直呼比餐點上面有蟲還嚴重，也有人提及不只一個人拿到、太扯了，其他人分享曾有朋友誤食過乾燥劑，稱不會死掉，但會很不舒服。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾反映在知名炸雞連鎖店購買的餐食中疑似混有乾燥劑，衛生局今日派員前往稽查人員衛生、食材處理及場所衛生等。

她說，經查現場「蜜香起司雪花脆雞」的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔的缺失事項，已責令業者於1月5日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

林冠蓁也指出，業者表示該公司工作人員未依照標準作業流程，將爆米花取出在塑膠袋中捏碎，而是在未開封的原袋中捏碎，誤將原包裝內乾燥劑捏開混入，已將此混和產品丟棄；總公司已發出注意事項，加強員工教育訓練。

她強調，市民如有消費爭議相關問題，可至行政院消費者保護處線上申請，或親洽台北市政府消費者服務中心辦理。

肯德基台北永春店的雪花起司脆雞傳出混入乾燥劑，有民眾還疑似吞食下肚；業者稱工作人員未依SOP，而是在未開封的原袋中捏碎爆米花，已將此混和產品丟棄。圖／北市衛生局提供
肯德基台北永春店的雪花起司脆雞傳出混入乾燥劑，有民眾還疑似吞食下肚；業者稱工作人員未依SOP，而是在未開封的原袋中捏碎爆米花，已將此混和產品丟棄。圖／北市衛生局提供

肯德基 衛生局 起司

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