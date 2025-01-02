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因應醫院個別總額新制 洪子仁：嚴重時漲掛號費、減假日門診

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保署規畫，醫院個別總額制是要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，或直接「斷頭」完全不予給付。本報資料照片
健保署規畫，醫院個別總額制是要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，或直接「斷頭」完全不予給付。本報資料照片

衛福部健保署今年起逐步在全台推動醫院個別總額制，設定各醫院年度申報健保點數上限，引發各家醫院憂心。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，目前明確執行辦法尚未出爐，面對重大政策變革，應滾動式修正，如執行後醫療申報量太大，面臨必須被斷頭的困境，調漲掛號費、減少夜間及假日門診，都是可用的醫務管理措施。

目前台北區、北區醫院是採分區共管、攤扣制度，即設有分區總額上限，超過者由分區內醫院依服務量比率，以點值打折方式吸收。健保署規畫移植南區模式，醫院個別總額制是要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，甚至直接不予給付。

洪子仁表示，根據現行草案，醫院重症、加護病房、一歲以下兒童、癌症化療及放療是不計入醫院個別總額的保障項目，新制實施後，各醫院應重視此類重症、癌症醫療科別發展，回歸醫學中心扮演醫界核心醫療的角色，發展重症、難症照護，並配合政府公共衛生政策，推動在宅醫療等措施。

不過，民眾迷信名醫，至醫學中心就診情況，一時恐難改變。洪子仁表示，醫院輕症門診量，未來是否隨新制改變仍有待觀察，醫院內部應以數據出發研擬管理措施，才能避免申報點數超過個別總額過多，導致被斷頭的窘境，但台北區醫院總額尚未實施，民眾就醫行為、醫院申報會有何種變化，還言之過早，一切都在滾動式調整過程中。

洪子仁表示，若新制施行以後，醫療服務量仍居高不下，醫院勢必要以各項醫務管理措施控制醫療利用率，調升掛號費，減少門診量等，都是行措施，待健保署將實施辦法明確公告後，醫療機構才能滾動式因應情勢變化，做出改變。

健保署 洪子仁 衛福部

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