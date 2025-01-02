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預告修正交通罰鍰用途 擬增科技執法設備、道安改善經費

中央社／ 台北2日電
交通部日前預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，其中交通罰鍰提撥的用途，新增科技執法設備、交通執法及協勤、道安改善經費項目。示意圖。記者游明煌／攝影
交通部日前預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，其中交通罰鍰提撥的用途，新增科技執法設備、交通執法及協勤、道安改善經費項目。示意圖。記者游明煌／攝影

交通部日前預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，其中交通罰鍰提撥的用途，新增科技執法設備、交通執法及協勤、道安改善經費項目。

目前直轄市、縣（市）政府分配的交通罰鍰收入，依規定應至少提撥12%，作為交通執法與交通安全改善經費。

交通部表示，近年國內資通訊科技產業發展進步，交通安全及交通執法工作日趨複雜，運用交通科技執法可有效降低肇事風險、減少交通事故、提高車流順暢、提升執法品質、減少警力耗費、降低攔檢風險、提升執法效能、降低執法成本獲得民眾信賴等具體效益，各警察機關對運用科技處理交通事故或執法等經費需求殷切，將交通科技執法設備費用，納入交通罰鍰收入可使用項目。

另外，為讓交通罰鍰的提撥項目得有穩定財源以資應用，交通部將原條文中，將「優先支應」修正為「指定用途」。

交通部同時也在修正草案中，將推動交通執法及協勤費用、道路交通安全環境改善費用，納入交通罰鍰收入分配指定項目。

交通事故 交通部 科技執法

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