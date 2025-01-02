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醫師撿骨如「跑台」？ 他笑憶親戚們對話：阿公過世還幫複習大體解剖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的醫師親戚撿骨時，討論起撿到人體哪部分的骨頭，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友的醫師親戚撿骨時，討論起撿到人體哪部分的骨頭，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你看過醫師撿骨嗎？一名網友近日發文回憶起，他阿公過世遺體火化後，原PO的醫師親戚們一邊撿骨，一邊聊著自己撿到的是人體哪部分的骨頭，讓原PO直呼，「阿公過世後還幫他們複習大體解剖，父愛果然很偉大」。

原PO在Threads上發文表示，自己滑到一則貼文，內容是分享長輩火化後撿骨的經驗，因而回想起以前阿公遺體火化後的撿骨環節。原PO指出，他的父親、叔叔、姑丈都是醫師，他們撿骨的對話以「我剛剛撿的應該是大腿的骨頭」開頭，接著2人分別回應撿到髖骨、肋骨，讓他笑稱阿公是在替3位醫師親人複習大體解剖。

有網友分享，具備特定知識背景的人在葬禮會留意到的細節，「我一個獸醫幫我阿公撿骨也是在複習解剖」、「撿骨當跑台【跑台】或稱跑考，不如一般考試坐在書桌前寫考卷，跑考的考試環境壓力大，鈴聲響代表作答時間結束，在兩次鈴聲之間需於答案紙上寫出眼前所見之物的名稱。會以跑考測驗多半是實驗類的科目，例如組織實驗、寄生蟲實驗、大體解剖等等。」、「我念地球科學系的表妹，當時在研究外公的骨灰罈是什麼材質……」、「我夾起來跟我弟說：『阿公的骨密度很好欸！』」。

其他人也分享他們在葬禮的經驗，「我阿公過世後主持儀式的師父說什麼，因為我們唸經所以阿公的大體逐漸軟化了，感謝我們的付出（？）」、「祖父過世那年正值夏季，師父打開大大的工業電扇後，將祖父火化後的遺骨放入容器中開始搗成粉末的作業，而我沒有意識到任何問題，站在風尾處大吸祖父2口骨灰」，針對後者留言，有網友則搞笑回覆，「祂與你同在，也與你的肺泡同在」。

葬禮 遺體 醫師

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