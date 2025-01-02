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打造韌性醫療 邱泰源：擬先鼓勵新蓋公醫設地下醫院

中央社／ 台北2日電
衛福部長邱泰源。記者葉冠妤／攝影
衛福部長邱泰源。記者葉冠妤／攝影

衛福部研擬韌性醫療計畫，包括新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。部長邱泰源今天說，醫療韌性全球重視，醫療資源穩定是因應挑戰關鍵，擬先鼓勵新設公立醫院設置。

邱泰源出席立法院社會福利及衛生環境委員會進行專題報告並備詢，他在會中接受媒體聯訪時說，醫療韌性是全球強調的重點，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，供應鏈斷斷續續，影響如口罩、外科手套等需求，另外如印太地區的衝突跟政治緊張也會造成供應不穩定。

邱泰源指出，台灣本來就要因應各種包括水災、地震、風災、大量傷患等複合式災難，所以在醫療量能方面，特別是外傷、緊急、重症的醫療資源統整是重中之重，衛福部的任務就是要確保供應鏈穩定、醫療人員專業提升，同時定期盤點及維持藥品、醫材穩定，以因應各種非預期狀況挑戰。

邱泰源說，初步將先鼓勵新設公立醫院建置地下醫院，因沒有強制力，暫時不會納入醫院評鑑，讓台灣人健康安全，是政府應該要做的事情。

此外，食藥署長莊聲宏將在1月15日屆齡退休，各界關注接棒人選。中華民國藥師公會全國聯合會透過新聞稿呼籲，應以專業分工考量，採用藥界專家為人選，方能有效守護國人藥品、及食品供應無虞及安全。

邱泰源表示，人選持續面談中，全台灣都在找，上次也是從台大藥學院、北醫藥學院、高醫大藥學院等相關領域尋覓，只要對食安、藥品都能掌握了解者皆為適當人才，他個人沒有立場，能夠領導食藥署迎戰比較重要。

邱泰源坦言，人選的確定沒有時程，如果15日真的還是找不到，會由兩名副署長之一先代理，不過目前還沒有考慮到這一步，會優先從外面覓才，廣納各種意見，找到最適當人選，「你要找到人才，人家還不一定要來，畢竟是很辛苦的工作。」

藥學 邱泰源 食藥署

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