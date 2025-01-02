旅宿業缺工未改善 觀光發展基金刪減2000萬、凍4.4億元

旅宿業者缺工未解，觀光署統計，旅宿業整體缺工約8000人，其中房務及清潔占5500人。立法院交通委官員會今審查今年觀光發展基金預算，多名立委認為，觀光署推動旅宿業新聘員工成效不彰，在業務費用44億0536萬餘元中，與其他30案合併刪減2000萬元、凍結10%（約4.4億元），提書面報告始得動支。

因應旅宿業多次爭取開放聘用外籍移工，勞動部去年8月開放業者可依員工勞保人數30%名額，申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，但前提是須接受國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，薪資門檻也須達3萬元以上，但開放至今卻沒有僑外生申請。

立委許智傑提案指出，觀光署預估去年9月旅宿業新聘員工為2900人，但該新增人數僅占2023年旅宿業職缺1萬2198人的23.77%，顯見推動成效不彰，建議凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費300萬元，觀光署提出書面報告始得動支。

立委廖先翔提案指出，行政院在「加速擴大吸引國際觀光客方案」中提供2050萬元預算用於穩定旅宿服務量能措施，但截至去年7月僅執行1284萬餘元，執行率62.64%，實際申請人數僅572人，要求觀光署研謀提升旅宿業人力可行措施，凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費3億7480萬餘元的10%，2個月內提書面報告始得動支。

立委林俊憲提案也說，旅宿業為勞動力密集產業，考量我國勞工考量其工作特性無意願投入，未來在來台旅客持續增加下，人力需求將持續提升，觀光署應與相關部會討論如何撐家跨國勞動力及研謀提升旅宿業人力的可行措施，建議凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費3億7480萬餘元的10%，3個月內提書面報告始得動支。

交通委員會最終決議，與其他30案合併刪減2000萬元、凍結10%，並要求觀光署針對各委員提案提書面報告說明，經同意始得動支。