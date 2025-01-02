快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

旅宿業缺工未改善 觀光發展基金刪減2000萬、凍4.4億元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委官員會今審查今年觀光發展基金預算。記者周湘芸／攝影
立法院交通委官員會今審查今年觀光發展基金預算。記者周湘芸／攝影

旅宿業者缺工未解，觀光署統計，旅宿業整體缺工約8000人，其中房務及清潔占5500人。立法院交通委官員會今審查今年觀光發展基金預算，多名立委認為，觀光署推動旅宿業新聘員工成效不彰，在業務費用44億0536萬餘元中，與其他30案合併刪減2000萬元、凍結10%（約4.4億元），提書面報告始得動支。

因應旅宿業多次爭取開放聘用外籍移工，勞動部去年8月開放業者可依員工勞保人數30%名額，申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，但前提是須接受國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，薪資門檻也須達3萬元以上，但開放至今卻沒有僑外生申請。

立委許智傑提案指出，觀光署預估去年9月旅宿業新聘員工為2900人，但該新增人數僅占2023年旅宿業職缺1萬2198人的23.77%，顯見推動成效不彰，建議凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費300萬元，觀光署提出書面報告始得動支。

立委廖先翔提案指出，行政院在「加速擴大吸引國際觀光客方案」中提供2050萬元預算用於穩定旅宿服務量能措施，但截至去年7月僅執行1284萬餘元，執行率62.64%，實際申請人數僅572人，要求觀光署研謀提升旅宿業人力可行措施，凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費3億7480萬餘元的10%，2個月內提書面報告始得動支。

立委林俊憲提案也說，旅宿業為勞動力密集產業，考量我國勞工考量其工作特性無意願投入，未來在來台旅客持續增加下，人力需求將持續提升，觀光署應與相關部會討論如何撐家跨國勞動力及研謀提升旅宿業人力的可行措施，建議凍結觀光發展基金的業務費用-專業服務費3億7480萬餘元的10%，3個月內提書面報告始得動支。

交通委員會最終決議，與其他30案合併刪減2000萬元、凍結10%，並要求觀光署針對各委員提案提書面報告說明，經同意始得動支。

人力 勞動部 觀光客 觀光署

延伸閱讀

財委會通過主決議 促金管會加強民眾金融素養培訓

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

劍指台新？立委要金管會提金金分離報告 否則凍結預算

跟團留意經營狀況 觀光署公布52家旅行社公告停業

相關新聞

名店出包！高雄懿品原料遭查「過期4年」 苗栗巧克力雲莊也上榜

衛福部食藥署今天公布，高雄懿品股份有限公司因存放3項逾期食品原料，以及一件未標示有效日期食品，被裁罰6萬元，其中一項原料...

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

再過三天就「小寒」 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

民眾參與完跨年活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開...

麥當勞性侵案延燒 被害家屬不滿曝：連一句對不起都沒說

一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒...

濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業...

肯德基新品驚見乾燥劑害客疑吃下肚 業者揭一舉動出包

肯德基前陣子推出雪花起司脆雞，卻有民眾在台北永春店購買後，發現混有乾燥劑，還疑似吞食下肚。北市衛生局今前往稽查，未在爆米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。