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人工生殖年增逾8000人次 年過50歲婦求子增45%

中央社／ 台北2日電
衛生福利部國民健康署日前公布111年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8476人次接受人工生殖，年增8824人次；受術已婚女性年齡介於35歲到39歲最多，共有2萬1136人、占整體36.1%。圖／中央社
衛生福利部國民健康署日前公布111年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8476人次接受人工生殖，年增8824人次；受術已婚女性年齡介於35歲到39歲最多，共有2萬1136人、占整體36.1%。圖／中央社

根據國健署最新報告，111年全台有超過5.8萬人次進行人工生殖，較前1年增8824人次，35至39歲占36.1%最多，40至44歲有後來居上的趨勢、占33.3%，年過50歲求子增幅約達45%。

衛生福利部國民健康署日前公布111年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8476人次接受人工生殖，比前1年增加8824人次，成功生下1萬1549名寶寶，男嬰有6138人，女嬰有5411人，較109年及110年分別增加2605名及1775名嬰兒。

進一步分析年齡層，受術已婚女性年齡介於35到39歲最多，共有2萬1136人、占整體36.1%，其次為40至44歲有1萬9465人、占33.3%，第3是30至34歲共1萬1615人、占19.9%。超過50歲做試管嬰兒的女性有355人，比前1年多出111人，年增長率百分比達約45.5%。

人工生殖治療個案不孕的原因，以多種因素占比36.2%最高，卵巢因素32.6%為第2位，男性因素7.8%居第3，其中男性不孕原因包含性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等。與前1年相比，多種因素與卵巢因素名次對調。

由於懷孕率與活產率和受術已婚女性的年齡明顯相關，年齡超過40歲，成功率呈現下降。根據111年資料，依年齡分析比較本國籍人工生殖，小於35歲者植入新鮮胚胎及冷凍胚胎懷孕率分別為38.6%及56.3%，超過40歲的懷孕率為13.5%及27.7%。

報告顯示，87年接受人工生殖的已婚女性年齡中位數及平均數分別為32歲及32.7歲，截至111年已攀升至38歲，有逐年增長的趨勢；接受人工生殖治療人次從90年約6500人次，攀升至111年5萬8476人次，過去21年間大增8倍。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼今天告訴中央社記者，自110年7月1日實施擴大人工生殖補助後，111年接受人工生殖治療的5萬8476人次，較109年增加52.7%，研判接受人工生殖治療人次明顯增加，可能與擴大補助對象有關。

生育有時鐘，年齡會影響生育力及母嬰健康，蔡維誼說，這次在最新人工生殖施行結果分析報告年報中，看到40至44歲受術已婚女性比率增加，呼籲把握適齡生育。

懷孕 生育 試管嬰兒

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