大江購物中心今年業績挑戰71億元 啟動4000坪改裝計畫

全台百貨零售業隨著疫情後消費信心回升及區域經濟結構變化，呈現出全新的競爭格局，大江購物中心表示，2024年度業績創新高超過67.2億元、較前年相比成長5%，並訂定2025年目標業績挑戰71億元。

大江購物中心指出，今年將啟動疫後時代最大規模的4000坪、130店改裝計畫，將奠定今、明年業績成長動能。同時，為搶攻歲末聚餐、年節購物的消費商機，將於1月9至28日起加碼消費滿額贈送現金券，聯名卡友於餐廳消費滿千回饋12%，自1月25日起延長營業時間陪伴顧客迎接新春。

面對Z世代的崛起，大江購物中心表示，去年初積極完成55家的店櫃改裝調整計畫，引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐，將網路品牌以虛實整合的方式成功擴大年輕客層，2024年度業績超過目標、創下史上新高67.2億元，較2023年度成長5%。

對於今年改裝，大江購物中心表示，此次改裝規模4000坪、近130家品牌店櫃，占全館約40%的調整，因應移入人口大幅成長的桃園青埔特區，將引進生活居家、進口服飾、健康醫材等全新品牌，以滿足全世代客層的消費需求，搭配全年免費停車的優惠，打造大桃園地區適合全家人悠遊自在的遊逛街城。