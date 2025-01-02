醫院個別總額制今年實施 台大院長嘆：未顧及病人安全

衛福部健保署預計今年起在全台實施「醫院個別總額制」，各醫院將設有年度健保點數申報上限，超過將打折或不予給付。台大醫院長吳明賢感嘆，以行政手段管制醫院，是基於財務考量，未顧及病人安全、醫療品質，院方目前還未想到較好的因應方式，但調高掛號費等措施，都是有可能的作法。

健保署以強化分級醫療、促進門診減量為由，提出醫院個別總額制。吳明賢表示，門診減量對醫學中心而言很不公平，以台大醫院成本分析，健保每支付100元，門診付出75元，住院卻必須支付95元，許多部門的盈餘情況是負數，必須拿住院來補，才勉強達到醫療盈餘1%，維持醫院運作很複雜，不是一句小病別來大醫院看即可解決。

吳明賢說，有人會說南區可實施個別總額制，台北區就有意見？但健保總額分配計算公式20多年未修，實務上因人口移動，許多南部病人在台北工作就醫，現行計算方式已不符實際情況。公立醫院奉公守法，不會因新制而產生醫療人球，但公立醫院在全台醫療體系僅30%，難保其他醫院不會產生人球。

台灣即將進入超高齡社會，65歲以上長者占總人口超過20%。吳明賢表示，長者醫療資源利用率高，罹患多重慢性病、癌症的比率亦高，急診壅塞患者也以長者居多，隨人口持續老化，勢必會增加醫療花費，加上新藥新科技費用高昂，總額成長率一定趕不上醫療資源花費自然成長，而醫界也只能被動接收患者，無法主動抑制醫療花費成長。

吳明賢表示，政府只能管理正派經營的醫院，對於自費市場反而無法可管，例如過去全台醫院因護理人力荒面臨關床，台大醫院一床未關，某些醫院把健保床取消，改為開設自費床，反而賺得更多，而困難科別住院醫師招募面臨困難，私立醫院可開出比主治醫師高的2百萬年薪尋人，公立醫院也無法如此操作，甚至曾發生必須跟政府借錢才發得出薪水的窘境，這些癥結點，凸顯健保總額大餅不足困境。

「醫療界有全台數一數二聰明的頭腦，面對現況卻束手無策，可見制度需要改革。」吳明賢表示，健保破壞醫療生態，犧牲醫護人員權利才取得過去30年令國際稱羨的表現，撐起醫療成果的資深醫師，留在醫學中心「一生懸命」做困難的事，人才是醫療的根基，健保生態再不改變，年輕人不願意投入醫療志業，未來民眾也許看得到病，卻會面臨看不好病、就不了命的窘境。