新任食藥署長尋覓中 邱泰源嘆：找到人家還不一定要來

衛福部食藥署是食品和藥品最高主管機關，現任署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，由誰接任引發關注。衛福部長邱泰源說，「（新人選）全台灣都在掃」，只要對食安、藥品都能掌握了解的都是適當人才，如果在期限前仍未覓得人選，可能由2名副署長其中一人代理，「找到人才，人家還不一定要來，畢竟是很辛苦的工作」。

歷任食藥署長多出身藥界，去年中卸任的前任署長吳秀梅、現任的莊聲宏等皆是，不過近年爆發多起食安事件，是否向食品界探詢人選是外界矚目焦點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今直言，食藥署除了藥物監督、藥證發放，還有缺藥的處理，目前輸液處理尚不完善，未來署長如果處理不好，「會變成藥界的災難」。

對於食藥署長人選，衛福部長邱泰源說，「全台灣都在找」，就像上次也是從台大藥學院、北醫藥學院、高醫大藥學院等，都還在覓才中，強調這個單位是「食藥署」，只要對食安、藥品都能掌握了解的，都是適當人才，個人沒有立場，要能夠領導食藥署迎戰這些重要工作。

邱泰源說，食藥署長人選沒有時程，如果本月15日前還是找不到，會由2位副署長之一先代理，但目前還沒有考慮到這一步，優先從外面尋才，「我想大家都很無私、共同來找人才」，期找到最適當的人選。他也坦言「你要找到人才，人家還不一定要來，畢竟是很辛苦的工作」，目前食藥署兩位副署長，林金富主管食品業務，王德原負責藥品。