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過年開運好氣色，就從髮色下手！不上沙龍也能「擊退白髮*」、視覺年輕煥新

文／ 黎允之

農曆春節親戚圍爐歡聚、到朋友家走春拜年，好久不見的親友難得碰面，除了暢聊過去一年的近況，每個人也希望自己視覺年輕、氣色好，在親友面前有面子。而髮鬢兩側、前額冒出的灰白髮，總會悄悄透露著年齡的秘密，還會讓人看起來憔悴、沒精神。過年想要在親戚朋友面前展現最佳狀態，就用最輕鬆的方式，擊退白髮*，讓自己年輕有朝氣，也為來年添好運！

過年親友團聚，擊退白髮能讓自己看起來更年輕、氣色好。 圖／Shutterstock
過年親友團聚，擊退白髮能讓自己看起來更年輕、氣色好。 圖／Shutterstock

很多男士不喜歡染頭髮，一來需要花時間，二來是擔心看起來不自然，而且白髮往往春風吹又生，需要經常補染，但髮廊沙龍在過年前大多需要提早預約，無法臨時起意，說染就染，對忙碌的上班族來說非常不方便。現在，對付灰白髮有新方法，不只簡單省時，在家就能自己動手，還可以讓頭髮保持深色，持久且自然。

建議持續使用15-25次，每次2-5分鐘，達到持久自然深色

Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露」使用方式就像洗髮一樣簡單，建議每次使用2-5分鐘，Alpecin獨家5,6-DHI活性成分會進入髮絲，與環境中的氧氣結合，形成「與黑色素類似的色澤」，讓灰白髮隨著使用時間及次數越來越深，接近自然黑髮效果。
Alpecin「黑髮再現技術」逐漸加深髮色，不像染髮產品可能會對頭皮和髮質造成損傷。

Alpecin 「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」建議持續使用15-25次，每次2-5分鐘，髮色就能達到持久自然深色。此外，一般黑髮洗髮精著重改善頭皮與毛囊，對於已經變白的頭髮作用不大，Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露」則是利用洗髮染色技術，模擬自然髮色生成的過程，幫助色素積聚，讓灰白的頭髮也能逐步呈現自然深色。

建議每天2-5分鐘，就像洗髮一樣簡單！

使用Alpecin 「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」，每次洗頭髮都可以讓髮色逐漸變深，為了確保能較好發揮功效，剛開始建議天天使用，每次建議停留在頭髮上2-5分鐘，再和平時洗髮一樣沖乾淨，就像洗髮一樣簡單。Alpecin 「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」內含獨特咖啡因配方，能幫助強健脆弱髮根、維持頭髮豐盈感， 達到髮色煥新、視覺增髮的雙重效果。

迎接新的一年，當然要帥氣出擊！就用Alpecin 「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」讓自己悄悄變年輕，把煩惱通通變不見！

更多產品資訊請至Alpecin官網>
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備註：*透過泡沫洗髮染色，讓髮絲逐漸恢復自然深色，僅為外觀效果。實際效果因人而異。

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