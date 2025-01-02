濟州航空空難釀179死 交長赴松機視察航機起降安全

南韓務安機場去年底發生嚴重空難，交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者立即檢視同型機相關記錄，並叮囑業者飛航過程需遵守SOP外，交通部長陳世凱2日也前往松山機場，除了瞭解機場各項防護措施，也提醒所有航空業從業人員，堅持飛安不能有絲毫鬆懈。

交通部指出，國內目前僅華航有10架波音737-800航機，民航局已於去年12月29日，要求業者檢視738航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。而民航局也要求所有國籍航空公司機隊，在空機如遇任何緊急情況，應確實遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫、尋求協助。

陳世凱表示，保障每位乘客的生命安全是交通部首要責任，今天特地到松山機場，一方面是要給第一線同仁打氣，感謝民航局全體同仁和航空業從業人員堅守崗位、持續不懈的努力，讓國人與旅客都可以放心；更要提醒，安全必須持之以恆，不能有一絲一毫、一時一刻的鬆懈與疏忽。

在聽取民航局機場設施與維護飛安作為的相關簡報後，陳世凱利用松山機場航班起降空檔的巡場時段，由民航局長何淑萍陪同，前往場內視察各項助導航設施，以及全台唯一一座跑道攔阻系統（EMAS）。

陳世凱表示，近日國內對機場跑道安全有高度討論，相信EMAS提供松山機場起降航班更可靠防護措施；事實上，即便沒有EMAS，松機仍是符合國際標準的機場，而現在有了EMAS，提供額外保障、增加駕駛信心，便可提升整體飛航安全。

陳世凱也感謝所有航空業從業人員對飛安的堅持與努力，他要求民航局持續秉持「飛安零容忍」的最高政策方針，全面檢視各項安全作為，確保航機安全起降的環境能符合國際水準，並落實人員安全管理各項措施。

交通部表示，松山機場跑道長度2,605公尺、寬度60公尺，場內與跑道各項安全設施均符合國際規範。為了讓A330等較大型的航機起降時更為安全，民航局於2011年斥資4.3億餘元，於28跑道端建置長122公尺、寬69公尺、經FAA認證的EMAS系統，可攔截不慎衝出跑道頭之航機，使松山機場提供的飛航服務更為完善。