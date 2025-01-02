濟州航空空難179死！交長視察全台唯一「跑道攔阻系統」籲飛安勿鬆懈

南韓濟州航空去年底發生嚴重空難，造成179人喪生。交通部除在第一時間由民用航空局要求國籍業者檢視同型機相關記錄，並叮囑業者飛航過程需遵守SOP外，交通部長陳世凱今前往松山機場視察全台唯一一座跑道攔阻系統（EMAS），並表示，松機是符合國際標準的機場，有EMAS能提供額外保障、增加駕駛信心。

交通部說，國內目前僅華航有10架波音737-800航機，民航局已於去年12月29日要求業者檢視738航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。民航局也要求所有國籍航空公司機隊，在空機如遇任何緊急情況，應確實遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫、尋求協助。

交通部表示，松山機場跑道長度2605公尺、寬度60公尺，場內與跑道各項安全設施均符合國際規範。為了讓A330等較大型的航機起降時更為安全，民航局2011年斥資4.3億餘元，於28跑道端建置長122公尺、寬69公尺、經FAA認證的EMAS系統，可攔截不慎衝出跑道頭之航機，使松山機場提供的飛航服務更為完善。

陳世凱今前往松山機場視察，並利用航班起降空檔的巡場時段，前往場內視察各項助導航設施，及全台唯一1座跑道攔阻系統（EMAS）。

陳世凱表示，近日國內對機場跑道安全有高度討論，相信EMAS提供松山機場起降航班更可靠防護措施；事實上，即便沒有EMAS，松機仍是符合國際標準的機場，而現在有了EMAS，提供額外保障、增加駕駛信心，便可提升整體飛航安全。