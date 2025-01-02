勞團籲朝野立委排案增國假 促11月24日訂「國家棒球日」
尊嚴勞動修法聯盟今發起「還我國定假日、增加連續假日、三黨請表態」行動，高喊「降工時！增國假！朝野快排案！」呼籲朝野加速推動增加國定假日天數相關法案。台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，台灣勞工年總工時降不下來，2023年高達2019.6小時，是全世界39個國家中前6名，亞洲國家中排名亞軍，因此，今天特地挑七天國假之一「1月2日」來到立院集結，呼籲藍綠白3黨回應人民期待。
尊嚴勞動修法聯盟召集人、中華電信工會理事長洪秀龍表示，自2016年實施單周40工時，勞工的國定假日淪為犧牲品，從國民黨執政時期勞動部逕修改原「勞動基準法施行細則」第23條，片面以行政命令將19天國定假日下修至12天，後由民進黨執政兩度修正勞基法，延續前朝方向，讓國定假日只剩12天，連韓國15天、日本16天都比不上。
現場主持人姚光祖、葉瑾瑜表示，現在有17名立委提出「國定假日法」相關草案，國民黨、民進黨及民眾黨都有黨團或委員提出，可見已經有相當程度共識。聯盟提出7個國定假日日期供朝野參考，分別是：1月2日元旦隔日恢復放假；春節假期（初四）；7月15日台灣解嚴紀念日；8月1日「原住民族日」；9月28日恢復教師節放假；11月24日紀念台灣拿下「世界12強棒球賽」冠軍；以及12月25日行憲紀念日恢復放假。
立法院三黨黨團皆有指派代表到現場。國民黨立委牛煦庭等表態將支持12月25日行憲紀念日恢復放假，並盡速排入會期審查；民眾黨立委麥玉珍表態支持9月28日教師節全國一致放假；民進黨立委林月琴到場，卻未直接針對增加國定假日有所回應，遭現場群眾嗆聲「國假要增加！執政別擺爛！」
尊嚴勞動修法聯盟說，除國定假日議題，也將持續推動修繕勞基法14條文，今年年更是勞退新制實施20周年，當初推動該法的民進黨政府曾表示勞工新制退休金的雇主提撥率訂為「不低於6%」為「先求有、再求好」，然而該法實施已經20年，應加速推動「求好」，提高雇主提撥率，以符合物價水準並縮短勞工新舊制退休金的落差。
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