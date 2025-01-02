勞團籲朝野立委排案增國假 促11月24日訂「國家棒球日」

尊嚴勞動修法聯盟今發起「還我國定假日、增加連續假日、三黨請表態」行動，高喊「降工時！增國假！朝野快排案！」呼籲朝野加速推動增加國定假日天數相關法案。台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，台灣勞工年總工時降不下來，2023年高達2019.6小時，是全世界39個國家中前6名，亞洲國家中排名亞軍，因此，今天特地挑七天國假之一「1月2日」來到立院集結，呼籲藍綠白3黨回應人民期待。

尊嚴勞動修法聯盟召集人、中華電信工會理事長洪秀龍表示，自2016年實施單周40工時，勞工的國定假日淪為犧牲品，從國民黨執政時期勞動部逕修改原「勞動基準法施行細則」第23條，片面以行政命令將19天國定假日下修至12天，後由民進黨執政兩度修正勞基法，延續前朝方向，讓國定假日只剩12天，連韓國15天、日本16天都比不上。

現場主持人姚光祖、葉瑾瑜表示，現在有17名立委提出「國定假日法」相關草案，國民黨、民進黨及民眾黨都有黨團或委員提出，可見已經有相當程度共識。聯盟提出7個國定假日日期供朝野參考，分別是：1月2日元旦隔日恢復放假；春節假期（初四）；7月15日台灣解嚴紀念日；8月1日「原住民族日」；9月28日恢復教師節放假；11月24日紀念台灣拿下「世界12強棒球賽」冠軍；以及12月25日行憲紀念日恢復放假。

立法院三黨黨團皆有指派代表到現場。國民黨立委牛煦庭等表態將支持12月25日行憲紀念日恢復放假，並盡速排入會期審查；民眾黨立委麥玉珍表態支持9月28日教師節全國一致放假；民進黨立委林月琴到場，卻未直接針對增加國定假日有所回應，遭現場群眾嗆聲「國假要增加！執政別擺爛！」