金門冷氣團將報到 本周氣溫回升後將迎來明顯降溫下探10度

大家今天上午出門，是否感覺溫暖多了。金門氣象站表示，本周初至周四（1月1日至4日）東北季風減弱，全台氣溫稍微回升，天氣晴至多雲，空氣偏乾，但冷氣團將於下周開始影響，且會帶來明顯降溫，部分地區可能下探10度，請民眾提前做好保暖準備。

金門氣象站表示，本周因東北風環境場影響，金門地區空氣品質達「橘色提醒」等級，可能受境外污染物影響，有呼吸道問題的民眾應避免長時間戶外活動，必要時佩戴口罩。氣象局也提醒，即使陽光和煦，紫外線仍達中量級，戶外活動需適度防曬。

周五起，東北季風再度增強，氣溫轉涼，風力也有所增強，早晚冷意加重，至周日東北季風稍減弱，但低溫持續，清晨與夜間氣溫仍偏低，提醒長者及敏感族群注意保暖。

下周三至周五（1月8日至10日），大陸冷氣團南下，氣溫大幅下降，部分地區可能下探10度左右。氣象局表示，這波冷氣團影響將明顯加劇寒冷感，心血管疾病患者特別需留意，避免因氣溫驟降引發健康問題。