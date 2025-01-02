快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

對跨年無感？心理師分析原因 親曝「狂歡後失落」解方

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕，昨晚許多民眾聚集在忠孝東路、基隆路口觀賞煙火。本報資料照
台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕，昨晚許多民眾聚集在忠孝東路、基隆路口觀賞煙火。本報資料照

2024已過，即便跨年夜有眾星雲集的歌舞秀，還有天后張惠妹在台北大巨蛋的演唱會，仍有人對這天沒有特殊的感覺。諮商心理師林翠芬表示，許多人因為職場、家庭因素，而對具儀式感的跨年活動不再有新鮮感，年輕人偏好高強度的視聽覺刺激，也對跨年活動、演唱會等場面興致勃勃，但須留意狂歡後的失落感，可找時間多與自己對話、立下新年目標。

林翠芬提到，跨年活動本就具儀式感，大家參與其中，多半與跟當時的心理狀態與人際關係有關，會與三兩同學、伴侶、家人等心中認定重要的人，一起團聚倒數、觀賞煙火、迎接曙光，從創造回憶的過程中獲得歸屬感，也對明年更有期待感，「如果覺得跨年活動沒有什麼特殊意義，甚至是對明年沒有什麼不同目標的人，可能就會對跨年沒有感覺。」

另外，林翠芬說，也有人因為「有過各式各樣的跨年活動經歷」，才會覺得「平常心地過12月31日這天就好」，也會由於身分地位、人生階段的不同，職場、家庭等雙重因素，變得更著重當下的平靜與自得，而不再參與人擠人的跨年活動，還有人則會在鄰近午夜12時，獨自觀賞一部喜愛的電影，將一年的最後一天當成是一般的假期。

不過，林翠芬說，跨年活動、演唱會都是情緒張力、感染力很強的場面，許多人在身臨其境後恢復冷靜，心境上就會有很大的落差感，加上此次元旦節並非連續假期，狂歡後也難免有「假期太短」、「來不及喘息」的感覺，或因為熬夜，而在隔天起床時發現一天已悄然過去，產生「又該打卡上班，面對現實」的惆悵，建議可找時間多與自己對話轉變心境、立下新年的目標，或放眼春節假期。

演唱會 跨年

延伸閱讀

跨年＋阿妹開唱 東區樂喊人潮爆！商業處估：消費衝22億

張惠妹創彩虹瀑布 4萬人跨年夜拚了「唱到天亮」

張惠妹出手了！跨年夜彩蛋歌曝光 19分鐘催淚核彈太狂

跨年加張惠妹演唱會人潮湧信義區 北捷晚間9點總運量234萬人次

相關新聞

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

食藥署長接任者難產 藥界大佬曝一事處理不好會成災難

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，誰來接手成為相關領域矚目重點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今疾呼，新署長應由藥...

天氣3重點 賈新興：未來1周桃園以北、宜蘭氣溫低於20度

未來10天天氣3個重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周一受東北季風影響，下周一雖受東北...

金門冷氣團將報到 本周氣溫回升後將迎來明顯降溫下探10度

大家今天上午出門，是否感覺溫暖多了。金門氣象站表示，本周初至周四（1月1日至4日）東北季風減弱，全台氣溫稍微回升，天氣晴...

對跨年無感？心理師分析原因 親曝「狂歡後失落」解方

2024已過，即便跨年夜有眾星雲集的歌舞秀，還有天后張惠妹在台北大巨蛋的演唱會，仍有人對這天沒有特殊的感覺。諮商心理師林...

制服外流二手市集民眾錄影上傳 北捷：屬舊款、將加強回收

一名民眾在社群平台上傳在二手市集購買到北捷制服，他購買後穿上身，發現確實與北捷制服相似，影片上傳後網友認為，會不會造成不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。