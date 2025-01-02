制服外流二手市集民眾錄影上傳 北捷：屬舊款、將加強回收

一名民眾在社群平台上傳在二手市集購買到北捷制服，他購買後穿上身，發現確實與北捷制服相似，影片上傳後網友認為，會不會造成不必要誤會或危險。北捷回應，該影片為舊款制服，已停止採購，未來加強員工繳還制服，或將LOGO標誌剪除後丟棄。

根據民眾上傳影片介紹，他在新北市三重一處二手市集，購買到芥末黃及銀灰色搭配的北捷工作服，於是試著在12月31日跨年夜穿上走在捷運市府站，走在捷運時發現制服確實和執勤的工作人員相似。

影片最後，該名民眾強調，他不會再穿這件了。影片上傳後，不少網友表示，「這蠻危險，如果心術不正的人穿…」也有民眾詢問多少錢買到制服，該名民眾回覆300元。

對此，北捷回應，規定同仁於線上執勤時，除穿著配發工作（制）服外，均須佩戴識別證，有關影片該款為舊款外套，且LOGO為舊式標誌，已於民國108年重新改款停止採購。

北捷強調，公司規範離職或退休同仁應於生效日前，繳還制服或將LOGO標誌剪除後丟棄。對於民眾社群貼文顯示仍偶有外流，後續將加強對同仁宣導，並落實執行。