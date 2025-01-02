一名社工網友於社交平台指出，稱個案為「案主」，是過往教育教給他的事，然而如今他不再以「案主」，而是改用「服務對象」來稱呼對方，他也分享背後原因有三，分別是：不想將個案的生活簡化為一份案件、自我提醒工作是以「人」為本而非以「事」為本、將個案視為完整的人而非案件主角。

原PO在Threads上發文透露，稱個案為「服務對象」有3項原因。首先是，他不想將個案的生活簡化為一份案件，原PO認為「案主」字面上的意義更強調案件，然而服務對象的複雜人生不應被簡化為一份案件，亦即僅被視為為一個得被解決的問題。

其次，原PO想將轉換稱呼，做為工作是以「人」為本而非以「事」為本的自我提醒，他指出轉換後的「服務對象」稱呼，清楚表明社工的工作是服務人，而非只是處理事件。

第三，原PO認為將個案稱為服務對象，有將其視為完整的人而非案件主角的意涵，原PO直問，「從服務對象的視角來看，他們真的想被視為某個『案』的主角嗎？還是更希望被當作一個完整的人？」他也指出，改變稱呼後，個案對社工的感受與信任也可能隨之改變；他也強調，稱呼改變外，態度也很重要。

有網友也認同，稱呼為何具一定程度重要性，「我同意稱呼反映出價值，在碩班的學習是教我們將『案主』改稱為『服務使用者』，而將家暴『受害者』改稱為『倖存者』。所有的稱呼都反映出背後的價值觀，這值得工作者反思」、「我也覺得，在做諮商演練的時候，我比較喜歡稱呼對方為『來訪者』而非『個案』」。