不想住院 團隊協助在家治療 長者「排藥送雞蛋」 表謝意

許多行動不便長者往返醫院舟車勞頓，能不住院就不要去。77歲阿滿姨有多種慢性病，又因兩側髖關節手術，在3家醫院、5科別就診，一天要吃20至30顆藥，經由員郭醫院居家醫療團隊照顧後，藥師每周到府幫阿滿姨「排藥」，而阿滿姨每次也熱情送自己養的雞蛋給藥師，感謝醫療團隊協助。

衛福部健保署推出居家醫療、在宅急症等照護計畫，健保署長石崇良日前到中部地區視察，彰化員郭醫院於在宅急症、居家安寧照顧病人，看到長者接受在宅急症照顧後，漸漸恢復健康，是醫療團隊最大的欣慰。

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞說，在宅急症照顧個案中，阿滿姨有冠狀動脈心臟病、痛風、副甲狀腺亢進、骨疏、失眠等，長期在3家醫院、5科別就診，並在2年內，動了3次手術，包括兩側髖關節，一邊是骨折、一邊是退化性髖關節，而進行人工髖關節置換，另有副甲狀腺切除手術。

郭亭亞說，阿滿姨病況複雜，就醫困難，轉介至該院進行居家醫療與照護整合，照護過程中，發生一次泌尿道感染，而阿滿姨不喜歡住院，詢問是否可以在家中治療，轉收案為在宅急症照護，在家使用抗生素治療後，病情已經好轉。

但醫療團隊訪視過程發現，阿滿姨一天要吃20至30顆藥，但病情卻還是起伏不定，藥師發現，阿滿姨有時吃錯藥或忘了吃，藥師費心力整理藥物，做了很多表單評估，也幫她排出每天要吃的藥物。

郭亭亞說，團隊訪視、藥師排藥後，阿滿姨會送雞蛋給醫護人員，於是出現「排藥換雞蛋」的有趣場景，醫療團隊倍感溫馨。阿滿姨年輕時是名雞農，擁有數百隻雞，現在年紀大了，雞舍中僅剩下數十隻，但每天到雞舍餵雞是她的生活重心，和雞的感情很深。

前一陣子，阿滿姨的雞舍被野狗攻擊，死了好多隻雞，讓她心中十分難過，醫療團隊也安慰她，協助度過悲傷的時刻。團隊也幫忙阿滿姨銜接長照服務，由長照團隊安排居服員帶著阿滿姨在家中運動，兩個團隊彼此連結，交班時也提醒照顧注意事項，如照顧血壓、傷口等，成立在宅照顧團隊，全力支援阿滿姨在家好好生活。

石崇良訪視時，阿滿姨說，她覺得住在家裡比較方便，比較自由，也住得習慣，先前其實不知道有居家醫療的服務，每次都要孫子幫忙載她去醫院、急診，後來發現可在家治療，感覺真的很自由。

郭亭亞指出，醫療團隊討論阿滿姨在遇到危急狀況時，是否想要插管、電擊或做其他選擇，建議於家中進行預立醫療照顧諮商。這次石崇良到中部地區視察居家醫療、在宅急症照顧的機會，特別到阿滿姨家中探視，剛好也成為見證人，簽署預立醫療決定。