全球麻疹病例上升 台灣現5年最嚴重群聚 專家憂心一事

2023年起全球麻疹疫情明顯上升，主因是新冠疫情流行期間，麻疹疫苗接種率大幅下降。近期台灣中部某醫院，也爆發近5年最嚴重的麻疹群聚事件。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，感染麻疹除會造成併發症等健康風險，也會帶來生產力損失，不容忽視。

麻疹疫苗接種率下降，導致社區免疫保護力減弱，造成麻疹感染風險上升。陳秀熙表示，成人多因甘染過麻疹而具備免疫力，但兒童若因疫苗接種不足，容易受到威脅，世衛組織已呼籲全球加強麻疹疫苗接種率，台灣今年出現麻疹醫院群聚感染現象，可見麻疹疫情防控不容忽視。

陳秀熙表示，過去因麻疹因自然感染率加上疫苗注射等，有足夠的群體免疫力，雖偶有感染事件，但不至於發生大規模感染，但今年境外移入、本土感染均出現，台灣中部某醫院截至12月23日已感染12例患者，衛生機關掌握接觸者共1014人，遍布台北市、彰化縣，須持續監測至1月8日，疾管署及地方衛生機關已著手進行疫調。

「麻疹疫苗不僅會造成併發症，也會導致學生因感染事件必須請假等問題，造成國家生產力間接損失。」陳秀熙表示，要防止麻疹群聚，首要之務是提升疫苗接種率，恢復因新冠疫情中斷的麻疹疫苗接種情況，疫苗覆蓋率至少達99%才能產生群體免疫，且兒童尤其必須接種疫苗，已有專家證實，提升兒童麻疹疫苗接種率是避免感染大規模蔓延的重要策略。

疾管署統計，台灣去年截至12月30日累計29例麻疹病例，介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例（含4起群聚），另10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。