跨年後首個上班日+氣溫降溫 上班族出現這2症狀快就醫

全球揮別2024年，歡慶進入2025年，北中南各地都有大型跨年晚會與演唱會，不少人熬夜再衝元旦升旗典禮，熱血參與跨年活動，而今天是跨年後第一個上班日，有上班族頻喊「肩頸好緊」、「熬夜睡一晚都回不來」。國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，千萬別輕忽過度熬夜產生的副作用，如果跨年熬夜又吃重口味宵夜等，今上班出現肩頸痛，合併頭痛等，先量測血壓，若數值超過150以上，應盡速就醫。

黃晨祐表示，近期天氣冷，不少輕度高血壓患者陸續回診，多數主訴症狀為「肩膀好緊」、「頭很痛」，協助量測血壓，有位40多歲的女性，血壓數值高達180以上，進一步檢查，發現輕微血管堵塞。高血壓是無聲的殺手，如果沒有定期量測，初期無法察覺，所幸都會區民眾對心血管疾病病識感高，能及早察覺不適的症狀，及早就醫。

昨天是元旦假期，不少人熱血熬夜跨年後，選在元旦假期補眠。黃晨祐說，跨年行程大多是飽餐一頓後去參加跨年晚會，結束後續攤，不管再吃宵夜或夜唱，一路拚到隔天早上參加升旗典禮，之後吃早餐返家休息，也有人一路玩到昨天晚上才結束，如果連續24小時都沒有休息，且飲食重油重鹹，本身心血管狀況又不佳，今天恐出現不適症狀。

黃晨祐舉例，如肩頸嚴重痠痛、胸悶、頭痛、視力模糊等。如果是肩頸僵硬合併頭痛，或心悸、視力模糊，第一時間應量測血壓，超過150以上就建議就醫，很可能是中風的症狀；若是只有左肩疼痛合併胸悶，很可能是心肌梗塞，應立即就醫。

他呼籲千萬別輕忽熬夜後帶來的副作用，如果第一時間未察覺，恐面臨猝死或是急性腦中風的風險中。平時應盡量避免熬夜、重油重鹹的飲食，狂歡應適可而止，降低罹病風險。