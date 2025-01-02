流感疫苗昨起開放全民公費接種 打氣比去年同期高9倍

今年起流感疫苗擴大開打，開打第一天就接種1萬4638萬劑，相比去年同期成長高達9倍。流感進入流行期，即日 起流感疫苗提供全民公費接種，6個月以上民眾皆可「左流右新」，同時接種流感疫苗及新冠疫苗。

流感疫苗不再侷限在50歲以上、孕婦、幼兒等對象，今年自一月一日起將開放全民接種，到疫苗用完為止。疾管署發言人曾淑慧表示，去年3月5日才開放全民公費接種流感疫苗，今年1月1日就開放，昨天接種1萬4638劑流感疫苗，比起去年元旦接種1443劑，成長9倍；從去年10月流感季截至1月1日，累計接種580萬4120劑流感疫苗。

2025年起，也提供民眾接種1劑Novavax JN.1疫苗，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡風險；如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。另外，幼兒A肝疫苗接種流程也調整，變成在滿18個月跟27個月時接種。

上周流感已經進入流行期，門急診就診人次達到10.9萬，疾管署評估疫情預計在1月中下旬，如農曆過年時達到高峰，屆時估計單周就診達15萬人次。