台大醫院教授性騷案挨轟慢半拍 院長：未延遲處理、他若再出現會驅離

台大醫院婦產部C教授涉性騷住院醫師，台大醫院挨批處置慢半拍，台大醫院院長吳明賢今天在立法院衛環委員會詢答時強調沒有延遲處理；對於Ｃ教授日前還在兒醫大樓出沒，吳明賢則說，已將其門禁卡收走，若再出現會驅離。

勞動部、衛福部、教育部今在衛環委員會就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告。

立委林月琴質疑，台大醫院性騷案去年初就在醫界流傳，醫院卻遲到2月才展開調查，有沒有延遲？吳明賢說，該案申訴人未循正式管道，但去年2月副院長跟他報告時，隨即成立調查小組。

台大醫院副院長高淑芬也說，去年2月1日收到受害住院醫師簡訊後，隔天即跟院長報告，並在2月5日開啟調查，過程中僅3位受害者願意接受訪談，調查小組前後開過6次調查會議、2次委員會會議，5月底調查結束，送交考績委員會懲處。

立委陳菁徽說，台大醫院過去有「寶山醫院」的綽號，現在又多了一個「性騷醫院」，除了C教授，還有骨科王姓主任、前婦產科鄭姓醫生等。

陳菁徽進一步表示，C教授曾於去年12月17日早上10時到下午3時在兒醫大樓婦產部出沒，難道院方都沒有限制其行為？吳明賢說，院方已經將C教授的門禁卡收走，會再請警衛注意該醫生是否再次出現，若出現會將其驅離。

陳菁徽說，C教授雖離開醫院，但仍有教職，對比其他學校都是直接解聘狼師，終生不再錄用，台大卻僅停職3年。台大主秘王大銘回應表示，1月教評會就會完成懲處，並報教育部。