2024歲末連4起山難意外 雪管處：評估體能、注意結冰

元旦活動多，也吸引大批民眾登山眺賞2025第一道曙光！不過，高山地區已進入雪季，很多路線濕滑且有結冰狀況較危險，雪霸國家公園轄內上月28日至31日共發生4起山難求援意外，幸最後都平安下山；對此，雪管處也再度呼籲山友在山上要隨時評估體能、注意結冰。

根據雪管處統計，元旦期間有47隊106人通過入園許可登山，可惜天候不佳，區內幾乎都在飄雨，無法看到日出。

雪管處官網小編感嘆，就在大家歡樂地討論跨年要去哪裡慶祝，要去哪裡吃大餐、看煙火等等，但每每連假期間，就是他們現場的夥伴們皮要繃緊緊的日子，因為不知道山難通報何時會響起。

小編指出，歲末連續發生4起山難意外，12/28大鹿林道東線自行車摔車大腿撕裂傷(救護車送出)；12/28雪山主峰頂脫隊往志佳陽迷途案件(救難人員尋獲陪同)；12/29雪山主峰線8.8K跌倒扭傷案(直升機吊掛)；12/31大小劍線推論山跌倒扭傷案，最後自行移動平安下山。

雪管處副處長許嘉祥表示，其中28日雪山主峰頂脫隊往志佳陽迷途案件，因違反入園公告禁止事項，脫離核准的路線且違規屬實，將對案主裁處1500元。