快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

聽新聞
0:00 / 0:00

2024歲末連4起山難意外 雪管處：評估體能、注意結冰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上月29日雪山主峰線8.8K有女山友因跌倒扭傷腳案件，最後由空勤總隊直升機吊掛平安下山。圖／雪管處提供
上月29日雪山主峰線8.8K有女山友因跌倒扭傷腳案件，最後由空勤總隊直升機吊掛平安下山。圖／雪管處提供

元旦活動多，也吸引大批民眾登山眺賞2025第一道曙光！不過，高山地區已進入雪季，很多路線濕滑且有結冰狀況較危險，雪霸國家公園轄內上月28日至31日共發生4起山難求援意外，幸最後都平安下山；對此，雪管處也再度呼籲山友在山上要隨時評估體能、注意結冰。

根據雪管處統計，元旦期間有47隊106人通過入園許可登山，可惜天候不佳，區內幾乎都在飄雨，無法看到日出。

雪管處官網小編感嘆，就在大家歡樂地討論跨年要去哪裡慶祝，要去哪裡吃大餐、看煙火等等，但每每連假期間，就是他們現場的夥伴們皮要繃緊緊的日子，因為不知道山難通報何時會響起。

小編指出，歲末連續發生4起山難意外，12/28大鹿林道東線自行車摔車大腿撕裂傷(救護車送出)；12/28雪山主峰頂脫隊往志佳陽迷途案件(救難人員尋獲陪同)；12/29雪山主峰線8.8K跌倒扭傷案(直升機吊掛)；12/31大小劍線推論山跌倒扭傷案，最後自行移動平安下山。

雪管處副處長許嘉祥表示，其中28日雪山主峰頂脫隊往志佳陽迷途案件，因違反入園公告禁止事項，脫離核准的路線且違規屬實，將對案主裁處1500元。

因雪霸山區已經進入雪季，呼籲山友該帶的雪攀裝備和保暖衣物都要帶齊全，濕滑的結冰路線不會少，請大家要評估體能、注意結冰，做好保暖防水、團進團出，切記登山過程不要脫隊獨攀，隨時注意里程牌和方向指示牌。

雪霸山區已經進入雪季，雪管處呼籲山友要評估體能、注意結冰，做好保暖防水、團進團出。圖／雪管處提供
雪霸山區已經進入雪季，雪管處呼籲山友要評估體能、注意結冰，做好保暖防水、團進團出。圖／雪管處提供
雪霸山區歲末連續發生4起山難意外，幸救援後都平安下山。圖／雪管處提供
雪霸山區歲末連續發生4起山難意外，幸救援後都平安下山。圖／雪管處提供

保暖 山難 雪山

延伸閱讀

去年三颱重創北大武山 歷時半年元旦解封…莊主5點提醒山友

冬日暖陽戶外踏青 台南登山吃美食、賞美景

不對吧...聖誕節《葬送的芙莉蓮》小編吃草莓蛋糕 一刀把「欣芙CP」切開

雪山東峰見冰霰 雪霸小編：冷冷的冰雨在臉上胡亂拍…一點也不浪漫

相關新聞

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

食藥署長接任者難產 藥界大佬曝一事處理不好會成災難

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，誰來接手成為相關領域矚目重點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今疾呼，新署長應由藥...

天氣3重點 賈新興：未來1周桃園以北、宜蘭氣溫低於20度

未來10天天氣3個重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周一受東北季風影響，下周一雖受東北...

金門冷氣團將報到 本周氣溫回升後將迎來明顯降溫下探10度

大家今天上午出門，是否感覺溫暖多了。金門氣象站表示，本周初至周四（1月1日至4日）東北季風減弱，全台氣溫稍微回升，天氣晴...

對跨年無感？心理師分析原因 親曝「狂歡後失落」解方

2024已過，即便跨年夜有眾星雲集的歌舞秀，還有天后張惠妹在台北大巨蛋的演唱會，仍有人對這天沒有特殊的感覺。諮商心理師林...

制服外流二手市集民眾錄影上傳 北捷：屬舊款、將加強回收

一名民眾在社群平台上傳在二手市集購買到北捷制服，他購買後穿上身，發現確實與北捷制服相似，影片上傳後網友認為，會不會造成不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。